مصر تحض تركيا على سحب قواتها من سوريا وضرورة الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

تسعى تركيا لعقد لقاء قمة بين رئيسها رجب طيب إردوغان والأسد، لكنّ الأخير يشترط انسحابا مسبقا للقوات التركية من بلاده لعقد الاجتماع.

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب المحادثات مع نظيره التركي تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وعلى وجوب انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية، في موقف يؤكد أن التوتّرات لا تزال قائمة على الرغم من جهود رأب الصدع.

وجدد تشاوش أوغلو التأكيد على موقف بلاده الثابت والذي يعتبر الوجود العسكري على الأراضي السورية ضروريا لمكافحة "الإرهاب"، وقال "علينا أن نتأكد من عدم وجود أي تهديد لنا هناك".

وتسعى تركيا لعقد لقاء قمة بين رئيسها رجب طيب إردوغان والأسد، لكنّ الأخير يشترط انسحابا مسبقا للقوات التركية من بلاده لعقد الاجتماع.

وأكد شكري على أن القاهرة تريد مواصلة تحسين العلاقات التي انقطعت إثر إطاحة الرئيس محمد مرسي، حليف تركيا، في العام 2013، مشيرا إلى وجود تباينات حول سوريا حيث تنشر تركيا قوات وتدعم فصائل معارضة في الحرب التي تشهدها البلاد.

ويأتي تسريع وتيرة التواصل الدبلوماسي مع تركيا الغارقة في أزمة اقتصادية والتي ستشهد الشهر المقبل انتخابات مفصلية، في إطار الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية التي وقع خصام بينها وبين أنقرة خلال العقد المنصرم، حيث يعقّد الانتشار العسكري التركي في شمال غرب سوريا جهود أنقرة الرامية إلى عقد قمة للسلام مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وتسرّع مصر وحكومات عربية الجهود للتقارب مع دمشق، في خطوات أثارت حفيظة واشنطن.

وكان شكري قد استقبل في نيسان/أبريل الحالي نظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة، في زيارة هي الأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية، قد أفدات، اليونم الخميس، أن أنقرة تسعى للحصول على ضمان في إطار عملية التطبيع الجارية بين دول عربية بينها السعودية وسوريا، مشيرة إلى أن "السياسات الأمريكية تقف عائقاً أمام انضمام تركيا لهذا التطبيع".