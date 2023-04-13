نفتالي بينيت : "الخلافات الحالية في إسرائيل هي نقاش وعلامة قوة وليست علامة ضعف"

وصرح بينيت خلال مقابلة مع شبكة CNN اليوم الخميس: "إنهم ينظرون إلى الأزمة الحالية على أنها ضعف. وفي الواقع هي ليست ضعفًا"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، اليوم الخميس، أن أعداء إسرائيل يسيئون تفسير الجدل العنيف داخل البلاد حول خطط الإصلاح القضائي الذي تريده حكومة بنيامين نتنياهو، والذي يعتبرونه الإسرائيلييون هجوما على الديمقراطية.

وصرح بينيت خلال مقابلة مع شبكة CNN اليوم الخميس: "إنهم ينظرون إلى الأزمة الحالية على أنها ضعف. وفي الواقع هي ليست ضعفًا"، وأضاف "إسرائيل هي دولة يهودية، واليهود أمة نقاش، هذا في عظامنا. إنها علامة قوة. إنها ليست علامة ضعف".

وأشار بينيت إلى "وجود نقاشات داخلية شرسة داخل إسرائيل قبل حرب الأيام الستة عام 1967"، وقال: "إسرائيل قوية للغاية، لذا لا أوصي بأن يحاكمنا أي من أعدائنا في هذه المرحلة".

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد أعرب عن تفاؤله بشأن تقدم المحادثات في مقر إقامته حول الإصلاح القضائي خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" نُشرت مساء أمس الأربعاء، وقال "لدينا فرصة لتقوية الديمقراطية الإسرائيلية"، مؤكدا على أن "جميع أطراف المحادثات يأتون بحسن نية، وأنا متفائل، لكنني لست ساذجًا" واضاف "هذه فرصة لتقوية الأسس الديموقراطية لإسرائيل لم نتمتع بها منذ 75 عاما منذ قيام الدولة".