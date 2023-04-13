بحسب التقرير سجلت ما يقرب من 3700 حادثة معادية للسامية في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 2717 في عام 2021 - وهو عام قياسي بحد ذاته.

عشية يوم ذكرى المحرقة ، كشف تقرير عن زيادة حادة في عدد الحوادث المعادية للسامية في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى خلال العام المنصرم، حيث كان اليهود المتشددون هم الضحايا الرئيسيين للاعتداءات، في المقابل تم تسجيل انخفاض في الهجمات في عدة دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وافاد التقرير العالمي لمعاداة السامية والذذي أجري من قبل مركز دراسة يهود أوروبا المعاصرين في جامعة تل أبيب الإسرائيلية (TAU) ونشره بالتعاون مع رابطة مكافحة التشهير، التي سجلت ما يقرب من 3700 حادثة معادية للسامية في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 2717 في عام 2021 - وهو عام قياسي بحد ذاته.

وذذكر التقريرأن اليهود الذين يمكن التعرف عليهم بوضوح (خاصة اليهود المتشددين) هم الضحايا الرئيسيون للاعتداءات المعادية للسامية في الغرب، بما في ذلك الضرب والبصق وإلقاء الأشياء عليهم.، حيث سجلت مدينة نيويورك أكبر عدد من الهجمات على المدن في جميع أنحاء العالم، وشهدت لندن أكبر عدد من الهجمات في أوروبا.

ومن جهته قال رئيس المركز في جامعة تل أبيب البروفيسور أوريا شافيت، إن "مكافحة معاداة السامية تتطلب عمليات شرطة هادفة، وملاحقة قضائية، وحملات تثقيفية في المناطق التي تنتشر فيها الهجمات"وتابع إن "البحث عن النفس مطلوب في إسرائيل أيضًا" ، مشيرًا إلى "تصريحات عنصرية مروعة أدلى بها المشرعون الإسرائيليون، من المحزن أن يقال هذا عشية يوم ذكرى المحرقة ، لكن العنصرية اليهودية ليست أفضل من أي نوع آخر من العنصرية، يجب إدانته وحظره والقضاء عليه"

كما أشار الباحث البارز في ذات المركز الدكتور كارل يونكر، إلى اتجاه مقلق لـ "تطبيع المؤامرات المجنونة في الخطاب العام الأمريكي، كما سلطوا الضوء على أن انتشار الدعاية المعادية للسامية من قبل المتعصبين في الولايات المتحدة تضاعف ثلاث مرات تقريبًا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق"

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