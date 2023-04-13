إسرائيل: منتدى العائلات الثكلى يطالب بـ"سياسة خارج مقابر في يوم الذكرى"

رد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس بالنفي على الطلب المقدم لإقامة مراسم يوم الذكرى الإسرائيلي الفلسطيني عشية يوم الذكرى

طالب المئات من أعضاء منتدى العائلات الثكلى الفلسطيني الاسرائيلي، بالسماح لهم بإقامة مراسم "يوم الذكرى" (يوم الذكرى الرسمي لإسرائيل تم سنه في عام 1963 ويخصص تقليدياً للجنود الذين سقطوا خلال ضحايا العنف السياسي) وقالوا "اتركوا السياسة خارج المقابر"، لقد فقدت هذه العائلات أحباءها الذين قتلوا في المعارك أو في الهجمات العدائية.

مطلبهم لا لبس فيه: يجب حظر خطب النواب خلال الاحتفالات في المقابر في "يوم الذكرى"، لذلك، تواصلت هذه العائلات برئيس منظمة "يد لبنان" الإسرائيلية، إيلي بن سام ، الذي هو نفسه أب ثكل، "نداءنا إليكم مؤلم، إنه ليس نداء شخصي ولكن نيابة عن عدة آلاف من العائلات المصابة والقلق. منذ عدة أشهر، كان شعب إسرائيل في خضم صراع سياسي غير مسبوق. مجد دولة إسرائيل الذي عملت عليه اجيال عديدة من اوائل الصهيونية الى يومنا هذا يهدد بالانهيار ".

ورد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس بالنفي على الطلب المقدم لإقامة مراسم يوم الذكرى الإسرائيلي الفلسطيني عشية يوم الذكرى

في استدلاله، ادعى الوزير غالانت أنه "لا ينبغي السماح بمرور الفلسطينيين بسبب الواقع الأمني ​​المعقد في الضفة الغربية، وبسبب حقيقة أنه سيتم فرض إغلاق عام في هذا التاريخ".