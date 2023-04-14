آلاف من رجال الشرطة في القدس وعشرات الآلاف من المصلين المسلمين في الأقصى

تستعد الشرطة والجيش الإسرائيلي بتجهيزات كبيرة وزيادة القوات الأمنية قبيل يوم الجمعة الرابع والأخير من شهر رمضان، وقال اللواء ايريز تابور، ضابط قسم العمليات، في شرطة منطقة القدس "ندعو الجمهور إلى الامتثال لتعليمات الشرطة وإبلاغنا بأي حادث غير عادي يتطلب تدخل الشرطة".

وتحافظ القوات الأمنية على مستوى قياسي من الاستعداد على الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد الأيام الأخيرة في مختلف الجبهات والمناطق، بعد تصاعد العنف الأسبوع الماضي، بما في ذلك إطلاق صواريخ من غزة ولبنان وسوريا، وهجومان قتل فيهما أربعة أشخاص في غور الأردن وتل أبيب. وانتشر التصعيد بعد اشتباكات في الحرم القدسي ليل الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، حيث دخلت خلالها الشرطة المسجد الأقصى واعتقلت المئات من المشاغبين وتم تسجيل ضربهم للمصلين.

على خلفية التوترات الكبيرة، تؤكد الشرطة أن هناك نية للسماح بحرية العبادة للعديد من المصلين الذين سيأتون إلى الأماكن المقدسة اليوم، مع الحفاظ على الأمن والنظام وتوجيه حركة المرور. وسيتم نشر أكثر من 2000 من ضباط الشرطة ومقاتلي حرس الحدود والتعزيزات الوطنية تحت قيادة قائد منطقة القدس دورون تورجمان في جميع أنحاء العاصمة. واستدعيت قوات معززة ستتواجد في أطراف القدس وشرق المدينة وأزقة البلدة القديمة.

على خلفية التحضير المتزايد، سيتم تطبيق تغييرات في أنظمة المرور اليوم في عدة محاور في القدس. بين الساعة 06:00 صباحًا والساعة 16:30 ظهرًا، سيتم إغلاق بعض الشوارع حول البلدة القديمة أمام حركة مرور المركبات.

من جهة أخرى، دعت حماس أمس كل من يستطيع التوجه إلى المسجد الأقصى إلى القيام بذلك. وقالت حماس "ندعو للمشاركة الجماهيرية في صلاة فجر الجمعة، ومواصلة ممارسة الاعتكاف في الأقصى المبارك، مع تجديد تعهد الولاء لحمايته من الاحتلال". واضافت "نحشد جموع شعبنا الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة وفي مدينة القدس وفي جميع أنحاء الضفة الغربية للتوجه إلى المسجد الأقصى من أجل تحقيق النصر للقدس وإفشال كل مخططات العدو الصهيوني والمستوطنين لتدنيسها وتقسيمها".

قرار الحكومة بمنع اليهود من الصعود إلى الحرم القدسي خلال العشر الأواخر من رمضان يهدئ المنطقة، وخاصة أهل الأوقاف والأردنيين الذين يرون في هذا القرار وقف للتصعيد. ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المصلين المسلمين - بمن فيهم عرب إسرائيل وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة - في صلاة الفجر والظهر اليوم.