تقرير: تأهّب في حركة حماس من "تصفية مفاجئة" في قطاع غزة

ودانت حركة حماس فرض اسرائيل قيودًا على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى رفضها

قالت مصادر قريبة من حماس في غزة، لهيئة البث الاسرائيلية "كان 11"، أمس (الخميس)، إنه رغم الهدوء، فإن الفصائل في القطاع في حالة تأهب قصوى. هذا بدافع الخوف من أن إسرائيل قد تحاول تخدير المنطقة لتوجيه ضربة استباقية مفاجئة للقطاع. وبحسب المصادر، هناك احتمال كبير بحدوث تصعيد ضد إسرائيل في قطاع غزة في المستقبل القريب، والأجنحة العسكرية في غزة تتوقعها وهي مستعدة لذلك. ونتيجة لذلك، قلل كبار مسؤولي حماس في الفرعين السياسي والعسكري من تحركاتهم وظهورهم العلني.

وفي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان وعلى ضوء منع السلطات الإسرائيلية المصلين المسيحيين من الاحتفال بسبت النور والجمعة العظيمة في القدس، دعت حركة حماس الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة الى التواجد في المسجد الأقصى والقدس ومنطقة كنيسة القيامة ومقاومة الجيش الإسرائيلي.

ودانت حركة حماس فرض اسرائيل قيودًا على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى رفضها.

واضافت في بيان لها "ندين بشدّة في حركة القيود التي فرضتها إسرائيل بهدف تقليص أعداد المحتفلين المسيحيين بسبت النور، ونعدُّ ذلك تدخلاً سافراً في ممارسة الشعائر الدينية وامتدادًا للحملات العنصرية والاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون وأماكنهم المقدّسة".

ودعت الفلسطينيين إلى رفض هذه الإجراءات وإلى ممارسة حقهم الطبيعي في ممارسة شعائرهم الدينية، كما وجددت الحركة مطالبة المجتمع الدولي بالتحرّك لوقف "انتهاكات إسرائيل" بحق الأماكن المقدّسة في القدس كما ودعت جميع المسلمين للتواجد في المسجد الأقصى.