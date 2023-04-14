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رجال دين من القدس يشاركون في مؤتمر مع حسن نصر الله وإسماعيل هنية

i24news

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مصلون مسلمون خارج قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى بالبلدة القديمة في القدس يوم 7 أبريل 2023 في صلاة ظهر الجمعة الثالثة خلال شهر رمضان المبارك.
AHMAD GHARABLI / AFPمصلون مسلمون خارج قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى بالبلدة القديمة في القدس يوم 7 أبريل 2023 في صلاة ظهر الجمعة الثالثة خلال شهر رمضان المبارك.

حضر المؤتمر، من بين آخرين: الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام للجبهة الشعبية طلال ناجي

 في الوقت الذي تستعد إيران ليوم القدس الإيراني الذي ستحتفل به غدًا، وفي مؤتمر عقد عبر الإنترنت أمس (الخميس) بمشاركة قيادات "محور المقاومة" وقادة التنظيمات الفلسطينية، شاركت شخصيتان مثيرتان للجدل وهما الشيخ المقدسي عكرمة صبري وأحد كبار أساقفة القدس الأب عطالله حنا.

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وحضر المؤتمر، من بين آخرين: الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام للجبهة الشعبية طلال ناجي. لكن معهم شارك في المؤتمر عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى.

ويعد عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أحد الشخصيات المؤيدة للنضال الفلسطيني الرافضة لسياسات إسرائيل داخل الحرم القدسيّ، كما ويعتبر المطران عطاالله حنا، أحد قادة الجالية اليونانية المسيحية في إسرائيل، وهو شخصية مؤيدة للفلسطينيين تدعم بشكل متكرر حقوق الفلسطينيين وحقهم الشرعي في ممارسة شعائرهم الدينية وحرية العبادة.

وتحدث الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قبل يوم القدس الإيراني، وقال: "هذا العام شهدنا العديد من التطورات المهمة التي تخدم بشكل إيجابي النضال الطويل لمحور المقاومة ضد المشروع الصهيوني. نحن نتابع أزمات إسرائيل الداخلية العميقة وهي تعبر بوضوح عن قلقها الوجودي ".

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وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في المؤتمر: "رأينا تصرفات المقاومة في جنوب لبنان وغور الأردن وتل أبيب دليلاً على أن شعبنا لن يتنازل عن الدفاع عن الأقصى. إن المقاومة الميدانية تتصاعد خاصة في الضفة الغربية امتداداً للقاعدة الاستراتيجية في غزة، وانقسام الكيان الصهيوني يؤدي إلى تفكك مؤسساته السياسية وانهيارها، ورسالة شعبنا في القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة تدعو الى تواصل طريق المقاومة مهما كان فيها من ضحايا ".

وبعد مشاركة رجال الدين المقدسيين قالت حركة "ام ترتسو" اليمينية المتطرفة: "على السلطات الأمنية فتح تحقيق على الفور والعمل على توجيه اتهامات إلى مواطنين إسرائيليين متورطين في مؤتمر التحريض. ومن الواضح للجميع أننا سنرى نتائج التحريض في الأيام المقبلة طوال الوقت".

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