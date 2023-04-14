رئيسي: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يوفر الأمن

نشرت وزارة الخارجية الإيرانية تغريدة اليوم (الجمعة) بمناسبة اليوم العالمي للقدس هاجمت فيها إسرائيل وزعمت: "لا شيء سينقذ النظام الصهيوني، القدس للفلسطينيين".

وقالت: "يوم القدس العالمي هو يوم المطالبة العالمي بحقوق الشعب الفلسطيني. لم يعد الوجود المتدهور لإسرائيل قادراً على خداع العالم. لن تكون ولا أي مؤامرة تنقذ الكيان الصهيوني. القدس للفلسطينيين فقط ".

وتحدث الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الليلة الماضية، وادعى أن "تطورات العام الماضي خدمت نضالنا ضد إسرائيل"، وعلى حد قوله، فإن "إحياء يوم القدس العالمي جزء أساسي من معركة تحرير فلسطين. وشهدنا هذا العام أكثر من أي وقت مضى محور المقاومة قويًا وقادرًا ومتماسكًا، كما رأينا ذلك على الأرض في الأسابيع الماضية وهذه الأيام، وسنشهد ذلك في الأسابيع القادمة أيضًا ".

وفي الوقت نفسه، وجه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفدين، "رسالة تحذير خطيرة" لإسرائيل، زعم فيها: "أي هجوم إسرائيلي سيتم الرد عليه من جميع الجبهات. إن قضية فلسطين والقدس محور أساسي للجميع". وبحسبه، فإن توحيد المقاومة جعل إسرائيل "تفقد أعصابها".

وأضاف أنّ "الهدف هو نفس الهدف - محور المقاومة يخطط ويعمل ومستعد لمواجهة اسرائيل. وزعم أن "إسرائيل كلها ترتجف وتتحدث عن تشاؤم كبير، وأن سياسة الحكام هي التي أبعدت المقاومة عن الشعب، وعندما ينأى الشعب بنفسه عن المقاومة يتمسك العدو بالاستبداد والعدوان".

شارك الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم الجمعة في مسيرة يوم القدس العالمي. وفي تصريح للصحفيين على هامش مشاركته قال رئيسي: "إن رسالة مسيرة يوم القدس هي إعلان تضامن الأمة الإسلامية وأن محاولات تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والحكومات الإقليمية لم ولن يوفر الأمن".

وإنطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الايرانية وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاء بيوم القدس العالمي. ورفع المشاركون في المسيرات اعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني.

وتتجه المسيرات نحو اماكن اقامة صلاة الجمعة حيث ستجري مراسم يوم القدس العالمي وتتضمن القاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة .