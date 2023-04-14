خلال "يوم القدس الإيراني": هجوم إلكتروني مشترك على مواقع البريد والبنوك الإسرائيلية

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في طهران وباقي المدن الايرانية

بعد عشرة أيام من هجوم الهاكرز على مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، أعلنت نفس جماعة الهاكرز التي هاجمت حينها وتطلق على نفسها اسم "أنونيموس سودان" ، أنها بدأت هجوماً على مواقع البنوك وسلطة البريد وبعض المواقع الإلكترونية. في غضون ذلك ، يتم عمل نسخة احتياطية من موقع البريد الإلكتروني وتشغيله.

وفقًا لإعلان الهاكرز عبر الإنترنت، كان الهجوم موجهًا إلى سلطة بريد اسرائيل بعد يوم واحد فقط من إعلان المنشور على "فيسبوك" أنه تغلب على هجوم إلكتروني سابق ضد المواقع الإلكترونية لبنك ليئومي وبنك ديسكونت، وبنك مركنتيل وبنك مزراحي وبنك القدس.

هذا هو هجوم رفض الخدمة (DDoS) حيث يغمر المهاجمون خوادم مواقع الويب بالأوامر من أجل التسبب في تعطلها. لا تعتبر هذه الطريقة معقدة بشكل خاص ولا تسمح بسرقة المعلومات.

وأوضحت الهيئة الوطنية الإسرائيلية للإنترنت والسايبر أنه تم في الساعة الماضية تحديد وإيقاف محاولات تنفيذ هجوم تحميل على مواقع البنوك في إسرائيل. بفضل الحماية القوية للبنوك، وستظل المواقع متاحة . المحاولات مقصورة على المواقع التسويقية ولا تتعلق بالأنظمة الداخلية للبنوك.

وانطلقت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في إيران نفسها بمناسبة "يوم القدس"، اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، خرجت أكثر من ألف مسيرة في مدن وقرى في إيران. وفي إحدى الاحتفالات، شوهد رجل يرتدي قناعا على صورة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو "يُقاد للاعتقال" في طهران. وحضر المسيرة في طهران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل كاني. كما وينظم حزب الله مسيرة على شرف "يوم القدس" في صيدا بلبنان.

ورفع المشاركون في المسيرات صورا للقدس اضافة الى اعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني، وتتجه المسيرات نحو اماكن اقامة صلاة الجمعة حيث ستجري مراسم يوم القدس العالمي وتتضمن القاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة .

وتحتفي ايران والدول الاسلامية ودول العالم الاخرى بهذا اليوم منذ اعلانه من قبل الامام الخميني الراحل عام 1979 حيث دعا سماحته الى اعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس.