إسرائيل: اعتقال 8 مشتبه بهم حرضوا على الكراهية في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 130 ألف شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى دون وقوع حوادث كبيرة، في وقت سابق من اليوم، تم إجراء تقييم خاص للوضع في مركز شرطة حائط المبكى

بعد انتهاء صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، اعتقلت الشرطة الإسرائيليةل 8 مشتبه بهم يشتبه لقيامهم بالتلويح بأعلام حركة حماس والتحريض على العنف والكراهية، حيث عمل أفراد الشرطة منذ الساعات الأولى من الصباح، على نشر أكثر من 2000 شرطي وحرس حدود في جميع أنحاء القدس لضمان سلامة المصلين.

وأدى أكثر من 130 ألف شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى دون وقوع حوادث كبيرة، في وقت سابق من اليوم، تم إجراء تقييم خاص للوضع في مركز شرطة حائط المبكى، بقيادة رئيس مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، والمدير العام لمنطقة القدس دورون تورغمان، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة الشرطة الإسرائيلية وممثلين عن الأجهزة الأمنية.وأكدت الشرطة أن "هناك نية للسماح بحرية العبادة للعديد من المصلين الذين سيأتون إلى الأماكن المقدسة اليوم، مع الحفاظ على الأمن والنظام وتوجيه حركة المرور. وسيتم نشر أكثر من 2000 من ضباط الشرطة ومقاتلي حرس الحدود والتعزيزات الوطنية تحت قيادة قائد منطقة القدس دورون تورجمان في جميع أنحاء العاصمة. واستدعيت قوات معززة ستتواجد في أطراف القدس وشرق المدينة وأزقة البلدة القديمة"

في ما تم لاحقا إجراء تقييم آخر للوضع بمشاركة وزير الأمن الوطني ومفوض الشرطة وقسم شرطة القدس وضباط آخرين، تم خلاله تقديم لمحة عامة للوزير حول تحضير ونشاط الشرطة من أجل صد أي هجوم.

وستواصل الشرطة الإسرائيلية عملها طوال اليوم وطوال شهر رمضان مع عناصر معززة من أجل حفظ الأمن والنظام وإحباط العمليات العدائية في البلاد، حيث شهد إسرائيل حاليًا توترات متجددة حيث أودت العمليات العدائية في الأسابيع الأخيرة بحياة 19 شخصًا وبشكل منفصل، أصابت الهجمات الصاروخية من غزة ولبنان وسوريا إسرائيل خلال عيد الفصح.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قررت منع اليهود من الصعود إلى الحرم القدسي خلال العشر الأواخر من رمضان يهدئ المنطقة، وخاصة أهل الأوقاف والأردنيين الذين يرون في هذا القرار وقف للتصعيدد. ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المصلين المسلمين - بمن فيهم عرب إسرائيل وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة - في صلاة الفجر والظهر اليوم.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن "الخطوة جاءت لتخفيف التوترات التي اندلعت حول الموقع المقدس في الأيام الأخيرة". فيما انتقد هذا القرار بعض أعضاء التحالف، بمن فيهم وزير التراث الإسرائيلي أميشاي إلياهو من حزب القوة اليهودية اليميني.