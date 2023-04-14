نصر الله: "قوة الردع الاسرائيلية تضعف الاحداث في القدس والضفة الغربية صور لانتصار المقاومة"

نصر الله:"لم يقصف الجيش الاسرائيلي أي بنية تحتية لحزب الله بل قصف الموز فقط، الإسرائيلي كذب على شعبه والجميع يعلم أنه لم يقصف موقعا لحزب الله وهذا دليل ضعف ووهن

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة بمناسبة "يوم القدس العالمي"، اليوم الجمعة، إن "قوة الردع الاسرائيلية تضعف الاحداث في القدس والضفة الغربية صورلانتصار المقاومة" وتابع"رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد المقاومة ونحن في المقاومة نتوعده أيضا، والأيام بيننا".

وأكد حسن نصر الله على أن "أي حدث أمني يحصل في لبنان نحن سنرد عليه من دون تردد"وتابع"ما جرى في الجنوب كان حدثاً كبيراً بالنظر إلى الأوضاع منذ عام 2006 ونعتقد أن سياسة الصمت هذه تقلق وترعب العدو وهذا من ثمار ما حصل الأسبوع الماضي".

واشار نصر الله إلى أن "توازن الردع هو الذي جعل الرد الإسرائيلي محدودا وسخيفا..اعتبر الإسرائيلي أنه حقق انجازا بتحييد حزب الله بعد القصف من جنوب لبنان وهذا يجب أن يدرس في الاستراتيجيا"وأضاف "لم يقصف الجيش الاسرائيلي أي بنية تحتية لحزب الله بل قصف الموز فقط..الإسرائيلي كذب على شعبه والجميع يعلم أنه لم يقصف موقعا لحزب الله وهذا دليل ضعف ووهن".

وقال "من أكاذيب نتنياهو أن حكومة لابيد وقعت اتفاقا مع حزب الله والجميع يعلم أن هذا كذبا" ورأى أن "الموقف السوري من الاعتداءات الإسرائيلية قد يتبدل في أي وقت من الأوقات".