يوم القدس العالمي: آلاف الإيرانيين يتظاهرون دعما للفلسطينيين ومسيرات حاشدة في غزة وبغداد وبيروت ودمشق

وفي وسط طهران ، أحرق متظاهرون العلمين الأمريكي والإسرائيلي وكذلك صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تظاهر آلاف الإيرانيين في طهران وعدة مدن أخرى مثل تبريز (شمال غرب) وهمدان (غرب) ويزد (شرق) وبندر عباس (جنوب) وعبادان (جنوب غربي)، وفي قطاع غزة وبغداد وبيروت ودمشق، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم القدس العالمي وهتف المتظاهرون "الموت لإسرائيل وأمريكا" وهم يلوحون بأعلام حزب الله،وكتب على اللافتات "تدمير إسرائيل قريب" أو "فلسطين هي محور وحدة العالم الإسلامي". وفي وسط طهران ، أحرق متظاهرون العلمين الأمريكي والإسرائيلي وكذلك صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن جهته كد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، على أن "موقف إيران لم يتغير في دعم القضية الفلسطينية"وقال في كلمة متلفزة إنه "يجب دعم وتعزيز جبهة المقاومة مؤكدا ان سياسة إيران تقوم على هذا الأساس" واضاف:"ليس لدينا أي تردد في دعم المقاومة والجمهورية الإسلامية مصرة على دعم جبهة المقاومة".

في ما الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الجمعة، من بغداد أن "القدس سيُسقط المشروع الصهيوني،وأن القدس يتم الدفاع عن الدين والتاريخ والسلام”. وأضاف “القدس ومقدساتها تئن وتنزف شهداء بلا توقف"وشدّد على أنّ “الضفة بمقاتليها، التي تمثل اليوم درع القدس تخرج كل يوم للتصدي للاحتلال”، موضحاً أنّه “من القدس يخرج المقاتلون الشجعان ليقولوا للاحتلال إنّ هذه الأرض لنا”.

ويأتي "يوم القدس العالمي" هذا العام وسط تصاعد أعمال العنف ووقوع مواجهات وهجمات دامية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وإطلاق صواريخ من غزة ولبنان وسوريا على الجنوب الإسرائيلي التي ردّت على النيران بمثلها.

وقال رئيس مجلس النواب الأغيراني باقر قاليباف في كلمة ألقاها في طهران إنّ "الفلسطينيين يقاومون اليوم بكلّ عزم العدوان الإسرائيلي على غزة"، وفي العاصمة العراقية بغداد حيث تشارك في السلطة أحزاب موالية لإيران، نزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع إحياءً لـ"يوم القدس".

ورفع المتظاهرون لافتات وصوراً للمرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني وللمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي وكذلك أيضاً لأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل مع القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة شنّتها مسيّرة أميركية في كانون الثاني/يناير 2020 على طريق مطار بغداد.وكتب على إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون "إن شاء الله ستكون نهاية إسرائيل في السنوات القادمة"، وردّدوا هتافات من بينها "كلا كلا أمريكا"، و"نعم، نعم للقدس، كلا كلا للتطبيع" مع إسرائيل.