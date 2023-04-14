الأردن تقترح تشكيل مجموعة عربية مشتركة تتعامل مع الحكومة السورية مباشرة بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع

مسؤوا أردني مطلع "المملكة اقترحت تشكيل مجموعة عربية مشتركة تتعامل مع الحكومة السورية مباشرة بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع"

قال مسؤول أردني مطلع طلب عدم نشر اسمه لـوكالة "رويترز"، إن "المملكة اقترحت تشكيل مجموعة عربية مشتركة تتعامل مع الحكومة السورية مباشرة بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع" وأضاف أن "خارطة الطريق التفصيلية تتناول جميع القضايا الرئيسية... وحل الأزمة حتى تتمكن سوريا من استعادة دورها في المنطقة والانضمام مجددا إلى جامعة الدول العربية".

وأفاد المسؤول، قبل اجتماع يعقد، اليوم الجمعة، لمناقشة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أن الأردن يدفع بخطة سلام عربية مشتركة يمكن أن تضع حدا لتبعات للصراع السوري المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أنه "سيتم مناقشة الخطة في اجتماع تستضيفه السعودية في مدينة جدة بحضور وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة إطلاق دور عربي رائد بعد جهود دولية أخفقت على مدى سنوات في إنهاء الصراع في سوريا".

وقال المسؤول إن الأردن أطلع حليفته واشنطن ودولا أوروبية رئيسية على الخطة، مضيفا أن هناك قضية رئيسية يتعين معالجتها هي عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من سوريا، وكثير منهم يخشى الانتقام إذا عاد. وتابع المسؤول قائلا إن الحصول على دعم الغرب أمر حاسم لإنهاء الأزمة وكذلك رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن دمشق لتمكين عملية إعادة إعمار ضخمة للبلد الذي مزقته الحرب وتلبية احتياجاته الإنسانية الملحة.

وكان الأردن من أوائل الدول العربية التي نشب خلاف بينها وبين الأسد بشأن طريقة التعامل مع الصراع، وقال بعد أن "استعاد الأسد السيطرة قبل نحو عامين، إنه يتعين كسر الجمود في الصراع" وتابع إن "اتباع نهج خطوة بخطوة في إنهاء الأزمة والسماح في نهاية المطاف لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية يمثل أساس خارطة الطريق التي يدفع بها الأردن"، مضيفا أن "الأردن تستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري"

وأثار وزير الخارجية أيمن الصفدي خطة السلام خلال لقاء مع الأسد في دمشق في فبراير/شباط، في أول زيارة من نوعها لمسؤول أردني كبير منذ نشوب الصراع السوري، واستقبلت أبوظبي وسلطنة عُمان الأسد، الذي نأى عنه الغرب، بينما اكتسب التطبيع زخما في أنحاء أخرى بالمنطقة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقالت السعودية، التي "تقاوم" منذ فترة طويلة التطبيع مع الأسد، إن هناك حاجة إلى اتباع نهج جديد مع دمشق، وذلك بعد تقارب بين المملكة وإيران، الحليف الرئيسي لسوريا في المنطقة، ودعت الرياض وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للقدوم لإجراء محادثات في زيارة تاريخية يوم الأربعاء اتفق البلدان خلالها على إعادة فتح السفارتين قريبا.

وفي السياق كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير لها أن دول مصر والمغرب والكويت وقطر واليمن، ترفض عودة سوريا لشغل مقعده الشاغر بجامعة الدول العربية منذ العام 2011، و"تشترط على الرئيس السوري بشار الأسد التعامل أولاً مع المعارضة السياسية السورية بطريقةٍ تمنح جميع السوريين صوتاً لتقرير مستقبلهم"، إذ من المنتظر أن تحتضن السعودية القمة العربية الثانية والثلاثين للجامعة العربية في 19 مايو/أيار الوشيك.