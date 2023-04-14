"يونيفيل": توتر على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية في "يوم القدس العالمي" إثر تظاهرة لأنصار لحزب الله

نظّم حزب الله تظاهرات في أماكن عدّة في لبنان الجمعة بمناسبة "يوم القدس"، وقد اقترب بعض من أنصاره في جنوب لبنان من الحدود مع إسرائيل.

قالت نائبة المتحدّث باسم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان(يونيفيل) كانديس أرديل، إنّ "عناصر القبعات الزرق شاهدوا حشداً من 50 أو 60 شخصاً يرشقون الحجارة ويضعون علم حزب الله على السياج الحدودي" وأضافت أنّ "الجيش الإسرائيلي ردّ بالقنابل الصوتية والدخانية"وأوضحت أنّ "وحدات من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تدخّلت بسرعة لإعادة الهدوء".

ودعت (يونيفيل)، مساء اليوم الجمعة، إلى الهدوء بعد إشكال وقع بين حرس الحدود الإسرائيليين وأنصار لحزب الله كانوا يتظاهرون إحياءً لـ"يوم القدس العالمي"وأردفت أرديل "في هذا الوقت الحسّاس، نحضّ الجميع على الامتناع عن أيّ أعمال يمكن اعتبارها استفزازية ويمكن أن تؤدّي إلى تصعيد الموقف".

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى إصابة شخص بقنبلة دخان في رأسه خلال تظاهرة بالدراجات الناريّة على الحدود.ونظّم حزب الله تظاهرات في أماكن عدّة في لبنان الجمعة بمناسبة "يوم القدس العالمي"، وقد اقترب بعض من أنصاره في جنوب لبنان من الحدود مع إسرائيل.

وفي خطاب متلفز ألقاه قبل ساعات من ذلك، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إنّ "أيّ عمل يستهدف أيّ أحد في لبنان نحن سنردّ عليه بالحجم المناسب والطريقة المناسبة من دون تردّد"وتظاهر آلاف الأشخاص الجمعة في إيران ودول عربية بمناسبة "يوم القدس" دعماً للقضية الفلسطينية.

ويأتي "يوم القدس" هذا العام في سياق تجدّد العنف في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني مع تنفيذ هجمات دامية وإطلاق صواريخ على إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا ردّ عليها الجيش الإسرائيلي بشنّ قصف.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، ه في كلمة بمناسبة "يوم القدس العالمي"، إن "قوة الردع الاسرائيلية تضعف الاحداث في القدس والضفة الغربية صورلانتصار المقاومة" وتابع"رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد المقاومة ونحن في المقاومة نتوعده أيضا، والأيام بيننا".