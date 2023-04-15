المخابرات الوطنية الأمريكية في وثيقة مسربة: "إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران في شباط الماضي"

وبحسب الوثيقة ، "أجرت إسرائيل في 20 شباط / فبراير مناورة جوية كبيرة كان الهدف منها على ما يبدو محاكاة هجوم على البرنامج النووي الإيراني

كشفت موقع "ynet" الإسرائيلي لأول مرة اليوم (السبت) عن ملف آخر لوثائق البنتاغون من تلك التي تم تسريبها ولم يتم الاستشهاد بها بعد. تشمل الوثائق المكتشفة حديثًا امور متعلقة بإسرائيل وإيران، تشملها مناورة لتدريب جوي، وفقًا للأمريكيين، تم إجراؤه قبل شهرين تقريبًا.

وثيقة رئيس المخابرات الوطنية، المصنفة على أنها سرية للغاية والتي تم توزيعها في 23 فبراير\شباط، تم إنتاجها وفقًا للرمز الذي يظهر فيها باستخدام Sigint - وهو برنامج اعتراض إرسال الإشارات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تم ترميزه على أنه قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، مما يعني أن المحكمة السرية الخاصة التي تأذن بمراقبة حساسة للمخابرات الأمريكية تعاملت مع هذه القضية.

وبحسب الوثيقة ، "أجرت إسرائيل في 20 شباط / فبراير مناورة جوية كبيرة كان الهدف منها على ما يبدو محاكاة هجوم على البرنامج النووي الإيراني، ربما لإظهار عزمها على العمل ضد طهران". إن التمرين نفسه، إذا حدث بالفعل في ذلك التاريخ، لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

قبل شهر، شاهد ضابط أمريكي مثل هذا التمرين السري، الذي يحاكي هجومًا لعشرات الطائرات في إيران - وفي نهاية يناير، تم إجراء تدريب مشترك كبير أيضًا بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكر مسربوا الوثيقة أنه في وقت سابق من شهر فبراير\شباط، اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار يورانيوم مخصب بمستوى قريب من المستوى المطلوب للتخصيب للأسلحة النووية ، "وبالتالي اقتربوا من الخط الأحمر الإسرائيلي المعلن". في إحدى منشآت التخصيب في إيران.

وبحسب الوثيقة ، فإن "وكالة المخابرات المركزية لا تعرف ما هي خطط إسرائيل في المستقبل القريب، وما هي نواياها. وقد تنتظر إسرائيل لترى ما سيكون رد فعل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني وما إذا كان المرشد الإيراني الأعلى سيوافق على تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لسلاح نووي، قبل أن تقرر ما إذا كنت ستتصرف".

في الوثيقة ، يُشار إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكُتب أنه "يعتقد ان على إسرائيل مهاجمة إيران لردع برنامجها النووي. ولكنه يواجه قدرة عسكرية متناقصة في بلده لمحاولة دحر برنامج التخصيب الايراني ".

عندما تذكر وكالة المخابرات المركزية "تقلص القدرة العسكرية" لنتنياهو على مهاجمة منشآت التخصيب في إيران، فإنها تشير على ما يبدو إلى احتجاجات وتهديدات طياري سلاح الجو على خلفية الاصلاحات القضائية.

وبحسب وثيقة أخرى تم الكشف عنها هنا لأول مرة ، والتي تمت كتابتها أيضًا في 23 شباط / فبراير ، استغل فيلق القدس التابع للحرس الثوري والميليشيات الشيعية شحنات المساعدات لضحايا الزلزال في سوريا لتهريب أسلحة إلى الإيرانيين. وذكرت الوثيقة أن إسرائيل تهاجم أحيانًا شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى لبنان وسوريا ، بينما تزعم إيران أن الشحنات تحتوي على معدات إنسانية.

وجاء في التقييم ، المكتوب في نهاية الوثيقة ، أن "الحاجة إلى المساعدة في سوريا ربما وفرت لإيران والميليشيات فرصة للاختباء وزيادة نقل الأسلحة الشهر المقبل. ومن المحتمل أن تستمر إسرائيل في إحباط نقل الأسلحة الإيرانية ، لكن ذلك سيتطلب موافقة استخباراتية أكثر تحديدًا قبل مهاجمة شحنات المساعدات ، نظرًا للاهتمام بجهود المساعدة ".