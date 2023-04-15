رئيسي يدعو سكان غزة إلى "مواصلة النضال" ضد إسرائيل

رئيسي خاطب الحشد في "يوم القدس" الذي صادف أمس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك

ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خطابا غير مسبوق في تجمع سنوي مؤيد للفلسطينيين في قطاع غزة أمس الجمعة، سلط فيه الضوء على أهمية حركة حماس التي تسيطر على القطاع بالنسبة لإيران.

وشجع رئيسي الفلسطينيين في تسجيل مصور أمام مئات من أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي المتجمعين على ملعب لكرة القدم، على مواصلة قتالهم ضد إسرائيل.

وقال الرئيس الإيراني إن "مبادرة تقرير المصير هي الآن في أيدي المقاتلين الفلسطينيين"، رافضًا بذلك خصم حماس السياسي، وهي السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية.

وخاطب رئيسي الحشد في "يوم القدس"، والذي صادف أمس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. وقال رئيسي ان "التطبيع مع إسرائيل لا يخلق الأمن للدول التي تقيم علاقات مع النظام الصهيوني، مؤكدا دعم بلاده "لجبهة المقاومة".

ودعا زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، خلال المسيرة، قادة الدول العربية والإسلامية إلى "عدم تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل وإغلاق السفارات الإسرائيلية ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني" كما أشاد بالهجمات الصاروخية الأخيرة على إسرائيل.

على مدى العقود الأربعة الماضية ، جذبت مسيرات "يوم القدس" الآلاف من الناس إلى شوارع الشرق الأوسط، وخاصة في إيران، حيث تحرق الحشود بانتظام الأعلام الإسرائيلية وتدعو إلى "موت" الدولة اليهودية.