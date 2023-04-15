سماع دوي انفجار ضخم في أنحاء إسرائيل ومن المحتمل أن يكون بسبب نيزك

وقالت الجمعية الفلكية الإسرائيلية على صفحتها على فيسبوك: "تلقينا عدة تقارير عن حدوث صواعق شوهدت منذ فترة وجيزة في المنطقة الوسطى من البلاد في وضح النهار

شعر سكان اسرائيل بانفجار شديد اليوم السبت، وبحسب العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد يكون نيزكاً قد انفجر في سماء شمال البلاد. وأفاد السكان أنهم سمعوا انفجارًا قويًا غير عادي، فيما أكدت الجمعية الفلكية الإسرائيلية لصحيفة Ynet أنه من المرجح أن يكون نيزكًا شديد السطو ، يُعرف باسم Bolide.

وقالت الجمعية الفلكية الإسرائيلية على صفحتها على فيسبوك: "تلقينا عدة تقارير عن حدوث صواعق شوهدت منذ فترة وجيزة في المنطقة الوسطى من البلاد في وضح النهار! لوحظ من وسط البلاد حوالي الساعة 5:20 مساءً في الاتجاه الشمالي الشرقي، ومن المحتمل جدًا أنه شوهد من مناطق أخرى في إسرائيل أيضًا ".

والنيزك هو جسم صلب، أو جسيم انفصل عن كويكب أو مذنب يدور حول الشمس، يحترق عند دخوله الغلاف الجوي للأرض ويشكل تأثير ما يعرف بالنجم الهاوي الذي له ذيل من الضوء الساطع. والنيازك التي تصل إلى سطح الأرض دون أن تتفتت تسمى الحجر النيزكي.

والنيازك في معظم الأحيان قطع من الغبار المذنب لا تتعدى حبة الأرز. أما الأحجار النيزكية فهي أساسا صخور انفصلت عن كويكبات في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري ويمكن أن تزن أكثر من ستين طنا.

وفيما يتعلق بسبب رؤيتنا النيازك فإنها عندما تدخل الغلاف الجوي للأرض من الفضاء الخارجي تسخن بسبب احتكاكها بالجزيئات الهوائية مما يؤدي إلى توهجها تاركة وراءها ذيلا من الغازات والجزيئات المنصهرة أثناء تحللها على بعد نحو 45 إلى 96 كيلومترا من الأرض. ويتوهج معظمها لنحو ثانية لكن بعضها الآخر يترك وراءه ذيلا يدوم لعدة دقائق.