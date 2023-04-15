التحالف بقيادة السعودية والحوثيون يتبادلون العشرات من أسرى الحرب اليمنية

وأفادت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان، أن طائرتان اقلعتا من مطار أبها في جنوب المملكة ونقلتا 237 أسيرا من الحوثيين إلى صنعاء.

أطلق الحوثيون والتحالف العسكري بقيادة السعودية سراح عشرات الأسرى، اليوم السبت، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل سجناء في إطار النزاع اليمني، تأتي في خضم جهود دبلوماسية عزّزت الآمال في إنهاء الحرب.

وأفادت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان، أن طائرتان اقلعتا من مطار أبها في جنوب المملكة ونقلتا 237 أسيرا من الحوثيين إلى صنعاء.

كذلك، نقلت طائرة من صنعاء إلى الرياض 16 سعوديا وثلاثة سودانيين كانوا يقاتلون في صفوف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015 دعما للحكومة في مواجهة الحوثيين الموالين لإيران. وكان في الطائرة كذلك ابن عضو المجلس الرئاسي اليمني طارق صالح وشقيقه.

وسيّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا ثلاث رحلات أخرى بين المخا (غرب اليمن) الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وصنعاء نقلت مئة سجين من الحوثيين.

وكان في أول أيام التبادل الجمعة الماضي، نُقل 318 سجينًا في أربع رحلات جوية بين عدن في الجنوب وهي مقر الحكومة، والعاصمة، بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقبل إقلاع أول رحلات السبت من أبها، نقل السجناء الذين ارتدوا الثوب الأبيض في ثلاث حافلات على الأقل إلى مدرج المطار الذي تعرّض في السابق لهجمات من قبل الحوثيين بطائرات مسيّرة، ووضعت كراس متحركة بالقرب من الحافلات قبل بدء نقل السجناء إلى الطائرة.