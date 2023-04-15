تجدد المظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل للأسبوع الـ15

ويعد هذا الاحتجاج هو جزء من الحركة ضد الإصلاح القضائي الذي تريده حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نظمت الليلة مظاهرة ضخمة في أنحاء إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية، ونزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، إلى الشوارع للإحتجاج حيث تعد هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الـ15 على التوالي التي تجدد فيها المظاهرات.

ويعد هذا الاحتجاج هو جزء من الحركة ضد الإصلاح القضائي الذي تريده حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستعدادًا للاحتجاجات، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق في تل أبيب وحيفا منذ الساعة 4:30 مساءً في الأولى و 5 مساءً في الثانية، وفي وقت لاحق من المساء ، منعت الشرطة حوالي 200 متظاهر من التوجه إلى طريق أيالون السريع وسدّته.

ويقول المتظاهرون إنهم سيستمرون في تنظيم المسيرات في جميع أنحاء البلاد حتى يتم "وضع خطط الإصلاح القضائي للحكومة على الرف تمامًا".

وقال يقول جوش دريل ، المتحدث الدولي باسم حركة المظلات الوطنية للاحتجاجات، "115000 إسرائيلي يتظاهرون في وسط تل أبيب بالإضافة إلى العشرات من الأماكن الأخرى في جميع أنحاء دولة إسرائيل هي شهادة على صمودنا وإيماننا بالديمقراطية ،"