وسط التوترات.. المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بسبت النور بالقدس

وعادة ما يجتذب الاحتفال الذي يعود إلى ألفي عام، والذي يرمز إلى قيامة المسيح، أعدادا غفيرة إلى كنيسة القيامة في الحي المسيحي بالبلدة القديمة في القدس الشرقية

احتشد الآلاف من المسيحيين الفلسطينيين والزوار من مختلف أنحاء العالم في البلدة القديمة بالقدس للاحتفال بسبت النور وسط وجود مكثف للشرطة الإسرائيلية.

وعادة ما يجتذب الاحتفال الذي يعود إلى ألفي عام، والذي يرمز إلى قيامة المسيح، أعدادا غفيرة إلى كنيسة القيامة في الحي المسيحي بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، حيث يعتقد المسيحيون أن المسيح قد دُفن.

لكن الشرطة الإسرائيلية حدت عدد المشاركين في الطقوس بقدر كبير هذا العام، وأرجعت ذلك إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وبعد ساعات من الترقب، خرج بطريرك القدس للروم الأرثوذكس من القبر الفارغ المغلق حاملا شمعة مضاءة، وهو طقس يعتبره المسيحيون معجزة سنوية في سبت النور الذي يسبق عيد القيامة ويطلقون عليها اسم "فيض النور".

Erik Marmor/Flash90 مصلون مسيحيون يشاركون في احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس.

ومرر المصلون نيران الشموع من شخص إلى آخر ليضيئوا الكنيسة المظلمة وسط هتافات الحشود وقرع الأجراس.

وعلى عكس السنوات السابقة، عندما احتشد ما يصل إلى عشرة آلاف مسيحي في الكنيسة، لم يسمح سوى لنحو 1800 مصل فقط بالدخول إلى الكنيسة هذا العام وبقاء 1200 آخرين بالخارج.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "هذه الأرقام تستند إلى تحليل مهندسي السلامة". وشكك بيان صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس في استنتاجات المهندسين.

Erik Marmor/Flash90 قائد الشرطة الإسرائيلية ، كوبي شبتاي ، يشرف على مراسم إطلاق النار في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس.

وأقامت الشرطة الإسرائيلية نقاط تفتيش عند المدخل المؤدي إلى البلدة القديمة المحاطة بالأسوار وداخلها، مما حال دون وصول آلاف الأشخاص إلى الكنيسة.