تقرير: إيران تلغي حظر سفر السعوديين إليها وتستئنف الرحلات بعد موسم الحج

وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، بأن عودة مواطني السعودية إلى إيران عقب حظر استمر 7 سنوات ومع إعادة فتح سفارتي البلدين، صارت قطعية.

وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية،أن طهران ألغت حظر سفر مواطني السعودية إليها، بعد شهر ونيف على اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما.

وبحسب الوكالة فأن عودة مواطني السعودية إلى إيران عقب حظر استمر 7 سنوات ومع إعادة فتح سفارتي البلدين، صارت قطعية.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت منظمة الخدمات السياحية في إيران عن قرار سعودي باستئناف الطيران المباشر بين البلدين وتسهيل الرحلات في المستقبل القريب، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن المدير العام لدائرة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي قوله، إن "استئناف الرحلات اليومية بين الجانبين سيتم بعد موسم الحج"، مشيراً إلى أن "توسيع التفاعلات بين البلدين سيفتح نافذة كبيرة على التعاون الإقليمي ومن شأنه أن يلعب دوراً هاماً وفعالاً في مستقبل المنطقة وتعزيز سياسة الجوار".

والخميس الماضي، كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن السفارة الإيرانية في الرياض فتحت أبوابها للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة -لم تسمها- قولها: إن "البوابات الثقيلة لمجمع السفارة الإيرانية في الرياض كانت مفتوحة، بينما يقوم فريق بتفتيش مبانيها، وشوهدت شاحنة بيضاء تصل إلى البوابة".