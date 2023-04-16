يستعد الوفد للتباحث مع مسؤولين سعوديين في ملفات ثنائية هامة أبرزها عودة العلاقات بين حماس والسعودية وإنهاء ملف المعتقلين في السعودية

من المقرر أن يزور المملكة السعودية الأحد وفد فلسطيني تترأسه قيادات حماس في خطوة تأتي للمرة الأولى منذ سنوات.

وبحسب مصادر إعلامية يستعد الوفد الذي يتألف من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وآخرين للتباحث مع مسؤولين سعوديين في ملفات ثنائية هامة أبرزها عودة العلاقات بين حماس والسعودية، وإنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وأفادت تقارير إعلامية فلسطينية أن السعودية أفرجت عن الدكتور محمد حسن عاشور، القيادي البارز بحركة حماس، الذي سجن في السعودية منذ أربع سنوات بتهمة الانتماء لحركة حماس وتمويل أنشطتها. ويُنظر إلى تلك الخطوة على أنها دليل على حسن نية السلطات في السعودية واستعدادها للقيام بخطوات من شأنها إعادة العلاقات بين الجانبين إلى نصابها. يشار إلى أن المصادر تفيد بإمكانية ترحيل عاشور مع عائلته إلى تركيا.

ووفق ما جاء في موقع معا، فإنه من المرجح أن تتم الزيارة اليوم أو غدا على أبعد تقدير، تؤدي في إطارها قيادات الحركة مناسك العمرة.

وأخذت العلاقات بين السعودية وحماس بالتردي ووصلت القاع باعتقال الأخيرة لعشرات الفلسطينيين وإصدار أحكام بحبسهم من ضمنهم القيادي الحمساوي محمد الخضري ونجله.

وفي أغسطس/ آب 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الثاني 2022 أعلنت حركة حماس أن السطات السعودية أفرجت عن ممثلها السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بعد اعتقال دام 3 سنوات.

تجدر الإشارة، إلى أن اللقاء يأتي في ضوء التقارب بين إيران والسعودية التي تقود وفق محللين إعادة ترتيب جيوسياسية في المنطقة وسط طموحات في لعب دور رئيس في تشكيل السياسات في المنطقة العربية تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان. وفي خطوة أخرى من التقارب الإقليمي للرياض اتفقت السعودية وسوريا على إعادة فتح سفارتيهما ومعها العلاقات الدبلوماسية بعد قطعها قبل أكثر من عقد، وقال مصدر إقليمي موال لدمشق في تصريح لوكالة "رويترز" إن " السعودية وسوريا تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطرالوشيك"، هذا فضلا عن مساعي السعودية لإعادة سوريا إلى مقاعد الجامعة العربية بعد قطيعة أثبتت فشلها كسياسة وفق مراقبين.

كما لا يغيب عن المشهد الزيارة التي أجراها أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة لبغداد الأربعاء المنصرم، حيث التقى مع السفير الإيراني محمد آل كاظم وسط استعدادات للمشاركة في مسيرة "يوم القدس" التي تقام سنويا في الجمعة الأخيرة من رمضان.