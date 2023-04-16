تقرير: رئيس السلطة الفلسطينية يزور السعودية بدعوة رسمية من الملك

أفادت مصادر فلسطينية بأنه من المقرر أن يتوجه إلى السعودية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة رسمية من ملك السعودية

أفادت مصادر فلسطينية بأنه من المقرر أن يتوجه إلى السعودية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة رسمية من ملك السعودية، يرافقه كل من حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وتتزامن تلك الزيارة المقررة ليومين (17-19 نيسان) وفق النشر في العربي الجديد مع وصول وفد من حماس إلى المملكة الأحد في خطوة تزيل الجمود عن العلاقات التي تأثرت عقب فشل "اتفاق مكة" الذي رعته الرياض للمصالحة بين حركتي فتح وحماس في شباط فبراير 2007 وأعقب ذلك اعتقال السلطات السعودية عشرات من نشطاء الحركة.

تأتي زيارة عباس للسعودية بعد مشاركته في القمة العربية - الصينية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، التقى فيها نظيره الصيني، الرئيس شي جين بينغ، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش انعقاد القمة.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تتبع مؤخرا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان سياسة انفتاح على الدول الإقليمية برزت بوادرها بالاتفاق مع الخصم الجار إيران بوساطة صينية تبعها انفتاح على سوريا والآن تأتي بوادر لبذل مساعي لاستئناف مساعي المصالحة الفلسطينية تمهيدا لما قد يفضي إلى عملية مباحثات سياسية لحل الأزمة المزمنة التي أرهقت الدول العربية والشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، على وجه الخصوص. وهي نافذة ربما تعيد السعودية إلى لعب دور الريادة في المنطقة العربية والإسلامية.

وفي السياق، نشير إلى وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى لسعودية، مطلع الشهر الجاري في محاولة ضخ تدفقات مالية على خزينة القاهرة لتخفيف الضغط على اقتصادها، وناقش مع ولي العهد السعودي التوترات الثنائية والتطورات الإقليمية. وجاءت رحلة السيسي أيضًا وسط إعادة ترتيب كبيرة في الشرق الأوسط ، مع تحركات من جانب الرياض والقاهرة لتخفيف التوترات مع سوريا وإيران وتركيا.