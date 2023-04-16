إيران تضبط سفينة محملة بالوقود المهرب في الخليج العربي

وأضاف أن "الوقود المهرب المضبوط تم تسليمه إلى شركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية، على أن يتم إعادة هذا الوقود إلى دورة التوزيع القانونية.".

أعلن مصدر في الحرس الثوري الإسلامي، مساء أمس السبت، أن سفينة أجنبية تحمل 1450 ألف لتر من الوقود المهرب تم ضبطها في الخليج العربي، واحتجزوا طاقمها.

وقال قائد منطقة القيادة الثانية للبحرية في الحرس الثوري ، اللواء رمضان زيراحي، إن "السفينة الأجنبية كانت متوجهة إلى إحدى دول منطقة الخليج الفارسي وتم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع التنظيم القضائي".

وأضاف أن "الوقود المهرب المضبوط تم تسليمه إلى شركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية، على أن يتم إعادة هذا الوقود إلى دورة التوزيع القانونية.".

كما قال الجنرال زيرحي إن الحرس الثوري مستعد لمحاربة تهريب الوقود وسيتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يمارسون تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلاد.