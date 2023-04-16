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مقتل 26 شخصاً إثر هجوم جهادي خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا

i24NEWS

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صورة إخبارية للبركة من 11 يونيو 2014 يُزعم أنها تظهر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وهم يقودون سياراتهم عبر الحدود السورية العراقية
Al-Baraka News/AFP/Fileصورة إخبارية للبركة من 11 يونيو 2014 يُزعم أنها تظهر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وهم يقودون سياراتهم عبر الحدود السورية العراقية

وتحدث المرصد عن مقتل "مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بمنطقة دويزين شرق حماة جراء هجوم شنه عناصر من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية"

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، اليوم الأحد، خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

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وتحدث المرصد عن مقتل "مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بمنطقة دويزين شرق حماة جراء هجوم شنه عناصر من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية"، في وسط البلاد، موضحاً أن عشرة من القتلى هم من المقاتلين الموالين للحكومة السورية.

وفي حادثة منفصلة، قتل أربعة رعاة ماشية وخطف اثنان أثناء رعيهم الأغنام في ريف دير الزور خلال هجوم شنه مسلحون يرجّح المرصد أن يكونوا تابعين لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر المرصد أن المسلحين كانوا " يستقلون دراجات نارية ومعهم أسلحة رشاشة"، وسرقوا كامل قطيع الأغنام.

وخلال سيطرته على مناطق واسعة في سوريا بدءاً من العام 2014، سيطر تنظيم الدولة الاسلامية على بلدات وقرى عدة في ريف حماة الشرقي، قبل أن يتم طرده منها عام 2017. 

ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.

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