رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بالناجين من المحرقة والذين سيضيئون مشاعل الذكرى في مؤسسة "ياد فاشيم"

وفي هذا السياق، قال بنيامين نتنياهو للمجموعة: "قصصكم نموذج للروح الإنسانية ولعظمة الروح التي تسكن شعبنا"

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد مع مجموعة من الناجين من المحرقة الذين سيوقدون المشاعل هذا العام قبل مراسم إحياء ذكرى المحرقة السنوية والتي ستقام في مؤسسة "ياد فاشيم" مساء الإثنين.

تم اختيار طوفا غوتستين وبن تسيون رايش وجوديث سوهلبيرغ وروفين (روبرت) بونفيل وإيفيم غيميلشتاين ومالكا ريندل، الذين سيضيئون المشاعل مساء الاثنين، لأن قصصهم تتوافق مع موضوع هذا العام، وهو موضوع "المقاومة اليهودية" خلال الهولوكوست ".

وفي هذا السياق، قال بنيامين نتنياهو للمجموعة: "قصصكم نموذج للروح الإنسانية ولعظمة الروح التي تسكن شعبنا"، وأضاف "قصتكم الشخصية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتاريخ نهضتنا الوطنية، ولا يوجد توضيح أفضل لهذا".

Amos Ben-Gershom / GPO رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقي مع المجموعة التي ستضيء المشاعل في احتفال يوم ذكرى المحرقة هذا العام ، في مكتبه في القدس ، إسرائيل.

وتابع بنيامين نتنياهو "أنا أعتبر التاريخ الوطني بداية لتاريخكم الشخصي، والعكس صحيح. لا أستطيع أن أخبركم أنه لن تكون هناك محاولات أخرى لتدميرنا، لأن هذا موجود في كل الوقت، لكنني أرى قصتمك - قصة الهولوكوست والقيامة - كضمانة أعظم وأفضل لاستمرار وجودنا ".

كما شهد اللقاء مشاركة داني دايان رئيس مؤسسة "ياد فاشيم" والتي هي مؤسسة إسرائيلية رسمية أقيمت في 1953 بموجب قرار الكنيست الإسرائيلي كمركز أبحاث في أحداث الهولوكوست ولتخليد ذكر ضحاياها.