نشطاء مؤيدون لحزب الله يتظاهرون بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل وهم يحملون لافتات بالعبرية

جاء هذا الحدث في إطار فعاليات يوم القدس العالمي الذي بدأ الجمعة الماضية

في إطار فعاليات يوم القدس العالمي الذي بدأ الجمعة الماضية، قام ناشطون ومؤيدين لحزب الله بمسيرة كبيرة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، على مسافة قريبة من بلدتي المطلة ومنرة، ووصل النشطاء الى منطقة غير مأهولة بالقرب من السياج الحدودي وبدأوا بهز السياج، الجيش الإسرائيلي ألقى نحوهم قنابل غاز أدى الى تفريقهم.

ورفع المشاركون أعلام حزب الله ويافطات باللغة العبرية، وانضمت اليهم قوافل من الدراجات الناارية ومركبات تابعة لحزب الله ساروا بصورة قريبة جدا من السياج الحدودي. وفي مقاطع الفيديو التي وزعوها شوهدوا وهم يراقبون سكان مدينة المطلة الاسرائيلية بواسطة منظار.

رغم أن المسيرة بالقرب من المطلة كانت كبيرة جدا لكنها انتهت بدون حوادث استثنائية ولم يقترب أحد الى السياج الجدودي. لكن في حدث قصير وقع بالقرب من منطقة تسيفر بالقرب من بلدة تسيبوري، والتي لا يتواجد بها جنود، ولا يوجد بها رجال من حزب الله يقومون بمراقبة المنطقة، قام المتظاهرون بهز السياج الحدودي، ما دفع الجيش الإسرائيلي بالقاء قنابل غاز تجاههم، والحدث انتهى بعد 20 دقيقة.

من جانبه صرح مسؤول عسكري للقناة N12 إنه :"تجهزنا بعدد كبير لحال وقوع اضطرابات كبيرة، لكن هذا انتهى بطريقة أفضل مما توقعنا".