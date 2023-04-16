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نجل شاه إيران سابق يزور إسرائيل لإحياء ذكرى المحرقة

i24NEWS

دقيقة 1
رضا بهلوي نجل الشاه الايراني السابق
i24NEWSرضا بهلوي نجل الشاه الايراني السابق

نجل شاه إيران سابق يزور إسرائيل لإحياء ذكرى المحرقة

من المقرر أن يزور رضا إهلوي ، نجل الشاه الإيراني السابق ، إسرائيل للمشاركة في مراسم يوم ذكرى المحرقة الاثنين والثلاثاء. 

بهلوي هو الابن الأكبر للشاه الإيراني محمد رضا بهلوي ، الذي تم إرساله إلى المنفى بعد الثورة الإسلامية عام 1979. 

وقال بهلوي في تغريديته:"أنا أسافر إلى إسرائيل لإيصال رسالة صداقة من الشعب الإيراني ، ومشاركة خبراء المياه الإسرائيليين في سبل معالجة إساءة استخدام النظام للموارد الطبيعية لإيران وتقديم الاحترام لضحايا الهولوكوست في يوم المحرقة". 

وأضاف :"أريد أن يعرف شعب إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية لا تمثل الشعب الإيراني. يمكن إحياء الرابطة القديمة بين شعبينا لصالح كلا الشعبين. سأذهب إلى إسرائيل لألعب دوري في البناء نحو ذلك المستقبل الأكثر إشراقًا". 

https://twitter.com/i/web/status/1647669220954480640

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