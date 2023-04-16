وزير الخارجية السوري يتوجه إلى تونس الإثنين في زيارة رسمية

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن زيارة فيصل المقداد إلى تونس ستستمر لمدة يومين، مشيرة إلى أنها تأتي بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

أكدت وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى تونس غدا الاثنين في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التونسي.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن زيارة فيصل المقداد إلى تونس ستستمر لمدة يومين، مشيرة إلى أنها تأتي بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

وقال البيان إن هذه الزيارة تأتي "في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير تونس لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين".

وهذه أول زيارة لمسؤول سوري إلى تونس منذ قطع العلاقات بين البلدين في 2012. ويزور المقداد تونس بعد أن كان قد زار الجزائر، السبت. كما أجرى زيارة يوم الأربعاء إلى السعودية والتقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان.