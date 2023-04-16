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ديبلوماسي يمني يحذر "التقارب بين السعودية والحوثيين له تأثير سلبي على إسرائيل"

i24news

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ظل مسلح حوثي على العلم اليمني
AP Photo/Hani Mohammed, Fileظل مسلح حوثي على العلم اليمني

الديبلوماسي اليمني يقول ان الاتفاق مع الحوثيين يمكن أن تكون له نتائج عكسية

حذر ديبلوماسي يمني شغل خلال السنوات الأخيرة منصب وزاري في حكومة هادي المدعومة من السعودية من أن "التقارب بين السعودية والحوثيين المدعومين من ايران سيؤثر بصورة سلبية على إسرائيل.  

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خلال الأيام الأخيرة أجرى وفد سعودي رسمي مباحثات غير معهودة في صنعاء مع قيادة الحوثيين، في محاولة للتوصل الى تهدئية وإنهاء الحرب في اليمن التي بدأت قبل ثماني سنوات، وحتى أن الجانبين أبرما اتفاقية تبادل أسرى ضخمة بينهما. 

وقال هذا الديبلوماسي خلال حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان" أن "التقارب بين الجانبين يمكن أن يعرض الممرات الملاحية في البحر الأحمر التي تستخدمها اسرائيل الى خطر انتهاكها من جانب الحوثيين" ويأتي هذا على خلفية الهجمات التي نفذها الحوثيون خلال السنوات الأخيرة ضد مركبات في البحر الأحمر. 

كما هاجم الديبلوماسي اليمني السعودية وقال إنها تصل للتحاور مع الحوثيين من موقف ضعف، وذلك بعد فشلها بالحرب ضدهم. لكنه شدد خلال المحادثة مع "كان" على أن الرياض لا تمتلك القدرة على حماية ممرات الملاحة في البحر الأحمر، ولذلك فإنها تتجه الى نفس الحوار مع الحوثيين في محاولة للتوصل الى هدوء عملي. لكن برأيه هذا الأمر يمكن ان تكون له نتائج عكسية. 

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