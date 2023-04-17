الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بعد تخريب عشرات السيارات في القدس

وكان الفلسطيني، وهو رجل في العشرينات من عمره، يرتدي معطفا ويحمل شيئا غير معروف. بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث

قامت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على فلسطيني، وذلك بعد أن خرب عددا من السيارات في منطقة نفيه يعكوف بالقدس الشرقية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، حسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وكان الفلسطيني، وهو رجل في العشرينات من عمره، يرتدي معطفا ويحمل شيئا غير معروف. بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث، وسمعوا انفجارًا من إحدى السيارات القريبة، والتي يبدو أن المشتبه به أحرقها.

وطلبت الشرطة من الرجل أن يخلع معطفه ، لكنه رفض ذلك وبدأ يردد "الله أكبر" وآيات أخرى من القرآن الكريم. وأطلق ضابط شرطة بعد ذلك رصاصة واحدة تجاهه، مما أدى إلى إصابته. تم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووصلت قوات إضافية من الشرطة إلى مكان الحادث وعثرت على 10 سيارات مخربة وسيارة أخرى تم إحراقها. ويعتقد في أن الفلسطيني قام بالتخريب لدوافع قومية.