English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • القيادة المركزية الأمريكية تُعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" بغارة شمالي شرق سوريا

القيادة المركزية الأمريكية تُعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" بغارة شمالي شرق سوريا

i24NEWS

دقيقة 2
علم تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق قرب الحدود السورية.
AFP / AHMAD AL-RUBAYEعلم تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق قرب الحدود السورية.

وقال الكولونيل جو بوسينو: "نعتقد أن الغارة قتلت قائدا بارزا في داعش بسوريا كما أنه مخطط لعمليات التنظيم ومسؤول عن التخطيط لهجمات متطرفة في الشرق الأوسط وأوروبا"

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكولونيل جو بوسينو، أنه استهدفت غارة بطائرة هليكوبتر أمريكية شمالي شرق سوريا قياديًا بارزًا ومخططًا لداعش في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

Video poster

وقال الكولونيل جو بوسينو: "نعتقد أن الغارة قتلت قائدا بارزا في داعش بسوريا كما أنه مخطط لعمليات التنظيم ومسؤول عن التخطيط لهجمات متطرفة في الشرق الأوسط وأوروبا"، في حين أنه لم يُكشف عن هوية القائد المستهدف بالغارة.

وأضاف الكولونيل جو بوسينو قائلا إن "عنصرين مسلحين آخرين قُتلا في الغارة الأمريكية أيضا"، وأكد أن "العملية لم تٌسفر عن مقتل أي جندي أمريكي ولم تُسقط الطائرة المروحية الأمريكية".

وتبقي الولايات المتحدة تركيزها على هزيمة داعش في سوريا والعراق كجزء من حملة مستمرة لمنع التنظيم المتطرف من النمو مرة أخرى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "الولايات المتحدة ألقت القبض قبل أسبوع على عنصر من تنظيم داعش واثنين من رفاقه شرقي سوريا في غارة أخرى بطائرة مروحية".

ويضم الجيش الأمريكي حوالي 900 مقاتل في سوريا، هدفهم الرسمي هو محاربة داعش. بالأمس أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق