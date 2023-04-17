القيادة المركزية الأمريكية تُعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" بغارة شمالي شرق سوريا

وقال الكولونيل جو بوسينو: "نعتقد أن الغارة قتلت قائدا بارزا في داعش بسوريا كما أنه مخطط لعمليات التنظيم ومسؤول عن التخطيط لهجمات متطرفة في الشرق الأوسط وأوروبا"

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكولونيل جو بوسينو، أنه استهدفت غارة بطائرة هليكوبتر أمريكية شمالي شرق سوريا قياديًا بارزًا ومخططًا لداعش في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وقال الكولونيل جو بوسينو: "نعتقد أن الغارة قتلت قائدا بارزا في داعش بسوريا كما أنه مخطط لعمليات التنظيم ومسؤول عن التخطيط لهجمات متطرفة في الشرق الأوسط وأوروبا"، في حين أنه لم يُكشف عن هوية القائد المستهدف بالغارة.

وأضاف الكولونيل جو بوسينو قائلا إن "عنصرين مسلحين آخرين قُتلا في الغارة الأمريكية أيضا"، وأكد أن "العملية لم تٌسفر عن مقتل أي جندي أمريكي ولم تُسقط الطائرة المروحية الأمريكية".

وتبقي الولايات المتحدة تركيزها على هزيمة داعش في سوريا والعراق كجزء من حملة مستمرة لمنع التنظيم المتطرف من النمو مرة أخرى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "الولايات المتحدة ألقت القبض قبل أسبوع على عنصر من تنظيم داعش واثنين من رفاقه شرقي سوريا في غارة أخرى بطائرة مروحية".

ويضم الجيش الأمريكي حوالي 900 مقاتل في سوريا، هدفهم الرسمي هو محاربة داعش. بالأمس أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية.