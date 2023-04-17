وزير الخارجية السوري يهدد : "الرد على الاعتداءات الإسرائيلية سيأتي"

وأوضح المقداد أن "إسرائيل تعرف وتعي أن الرد السوري على مثل هذه الاعتداءات وبشكل معلن قادم لا محالة..سنرد على إسرائيل في الوقت الذي يخدمنا نحن"،

أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن بلاده سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق، وذلك بعد الضربات الجوية الأخيرة المنسوبة إلى الدولة اليهودية والتي استهدفت بلاده.

وقال المقداد في مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية": "إسرائيل معروفة بارتكابها للجرائم الكثيرة ولا يمكن الحديث عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري والاعتداءات بمعزل عما يتم الآن على الساحة الفلسطينية"، واعتبر أن "دعمنا للشعب الفلسطيني هو رد على الهجمات الإسرائيلية".

وأوضح المقداد أن "إسرائيل تعرف وتعي أن الرد السوري على مثل هذه الاعتداءات وبشكل معلن قادم لا محالة..سنرد على إسرائيل في الوقت الذي يخدمنا نحن"،

وكان قد وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، السبت الماضي، إلى الجزائر في زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام، في إطار جولته لعدة دول عربية منها تونس والعراق.