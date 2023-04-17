إسرائيل: إحباط 8 هجمات عدائية من قبل قوات الأمن في القدس

وأضاف رئيس البلدية: "كنت أتجول في المدينة كثيرًا خلال الأعياد ولا أعتقد أن هناك مكانًا كهذا في إسرائيل حيث يعمل الجميع جنبًا إلى جنب من أجل سلامتنا".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن أحبطت 8 هجمات عدائية في القدس مؤخرا، وقال قائد منطقة القدس دورون تورجمان، إن "بعض الهجمات أحبطتها المخابرات والبعض الآخر أحبطته يقظة الشرطة".

ومن جهته، أعرب رئيس بلدية القدس موشيه ليون، عن امتنانه للشرطة قائلا: "أنتم تحافظون على سلامة سكان القدس، حتى مع وجود عشرات الآلاف من السياح من جميع أنحاء دولة إسرائيل. يأتي العالم إلى هنا لقضاء الإجازات ".

Yonatan Sindel/Flash90 رئيس بلدية القدس موشيه ليون

وأضاف رئيس البلدية: "كنت أتجول في المدينة كثيرًا خلال الأعياد ولا أعتقد أن هناك مكانًا كهذا في إسرائيل حيث يعمل الجميع جنبًا إلى جنب من أجل سلامتنا".

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال شخصين خلال الليل من الأحد إلى الاثنين بتهمة تخريب وتدنيس علم إسرائيلي يحمل رمز بلدية القدس. ومن قام بتدنيس العلم يبلغ من العمر 17 عامًا من سكان البلدة القديمة في القدس، بينما الشخص الذي صور الفعل هو من سكان حي أبو طور من نفس العمر. كان الشابان يعملان في شركة تابعة لبلدية القدس.