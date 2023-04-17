الشاباك يكشف "محاولات لحزب الله وفيلق قدس تجنيد نشطاء فلسطينيين لتنفيذ عمليات عدائية

جهاز الشاباك يقول إن التحقيقات كشفت عن طريقة التعاون بين حزب الله وفيلق القدس الإيراني

كشف جهاز الشاباك الإسرائيلي عن محاولات لمنظمة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الايراني لتجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية لتنفيذ عمليات عدائية في إسرائيل.

وذكر البيان أنه تم خلال الأشهر الأخيرة اعتقل للتحقيق مع الشاباك فلسطينيان، واتضح من خلال التحقيق معهما أنه تم التوجه اليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانب هدى مهنا وحاج محمد رضوان المعروف باسم "محمد بشير"- المسؤولون عرفوا أنفسهم على أنهم يعملون من جانب حزب الله- وذكر الفلسطينيان يوسف منصور ومارسيل منصور للشاباك على انهما وافقا على تهريب وسائل قتالية الى الضفة الغربية والمتاجرة بها، وذلك بالتعاون مع جهات إجرامية في إسرائيل، واعترفا أمام الشاباك أنهما قاما بذلك وهما يدركان أن الحديث يدور عن نشاط أمني محظور.

من خلال التحقيقات مع الشاباك اتضح أنه بعد طلب من هؤلاء التابعين لحزب الله، وافق يوسف على جمع معلومات حول نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وإسرائيل وتجنيد نشطاء إضافيين بالنسبة لهؤلاء الجهات بهدف دفع أنشطة عدائية.

المسؤولون التابعون لحزب الله قاموا بتحويل مبالغ مالية عدة مرات ليوسف بمساعدة مارسيل، ويتضح من التحقيق أنه من خلال هذه العلاقة السرية التي كانت بين يوسف و"محمد بشير" استخدم يوسف برنامج مخصص لتشفير المضامين وعناوين بريد الكترونية خاصة. في نهاية التحقيق مع الشاباك قدمت بحقهما لائحة اتهام تنسب لهما فيها تهما أمنية خطيرة.

وذكر جهاز الشاباك أنه بناء على معلومات استخباراتية اتضح أن "محمد بشير" وهدى مهنا ينتميان الى وحدة بفيلق القدس الإيراني، المسؤولة عن مساعدة المنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ترأسها سعيد أيزدي، هذا التحقيق أدى الى الكشف عن طريق تعاون بين حزب الله وفيلق القدس.