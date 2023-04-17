إيران تخطط لإعادة فتح سفارتها لدى السعودية بحلول 9 مايو، ورئيسي تلقى دعوة من الملك سلمان لزيارة الرياض

كنعاني:"رئيسي تلقى دعوة لزيارة السعودية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن الرئيس الإيراني وجه بدوره دعوة إلى العاهل السعودي لزيارة إيران.

أعلنت الدبلوماسية الإيرانية، اليوم الاثنين أن طهران تأمل في إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية لدى السعودية بحلول 9 مايو/ايار الوشيك، مشيرة إلى أن البلدين ستتبادلان الزيارات، بما في ذلك الزيارات رفيعة المستوى، وذلك في إطار جهود البلدين لاستعادة العلاقات الثنائية بصورة كاملة، وبموجب اتفاقياتهما لتوسيع التعاون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "رئيسي تلقى دعوة لزيارة السعودية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن الرئيس الإيراني وجه بدوره دعوة إلى العاهل السعودي لزيارة إيران" وتابع قائلا إن "وزيرا خارجية إيران والسعودية وجها الدعوة لبعضهما البعض لتبادل الزيارات"ومع ذلك، أكد كنعاني أن مثل هذه الزيارات التبادلية لن تتم إلا بعد التخطيط اللازم وتنفيذ الخطوات التنفيذية المطلوبة.

واشار كنعاني إلى أن"الجانب السعودي ونحن نصر على فتح السفارات في الوقت المناسب، على وجه الخصوص للسماح للحجاج الإيرانيين بالسفر إلى مكة لأداء فريضة الحج مستعينين بالخدمات التي تقدمها السفارة"، وأفاد أن "الجانبين يمضيان قدما في مسار تنفيذ اتفاقيتين شاملتين تتعلق إحداهما بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والرياضي مع بعضهما البعض، والأخرى تتعلق بتعزيز التعاون الأمني"وأوضح أن وفودا من البلدين سيجريان المزيد من الزيارات المتبادلة في المستقبل القريب لتنفيذ الاتفاقيتين.

وكانت السعودية وإيران قد قطعتا علاقاتهما في عام 2016 بعد أن هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران بعد إعدام الرياض لرجل دين شيعي، وسيتم الاحتفال بالمصالحة بينهما خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للسعودية، المقرر لها بعد نهاية شهر رمضان المبارك، وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أجرى وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي، حسين أمير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان، محادثات في الصين بشأن التطبيع الدبلوماسي. وبحسب كنعاني فإن "وزيري خارجية البلدين سيلتقيان" مرة أخرى قبل إعادة فتح السفارتين.

وكانت وكالة "إسنا" الإيرانية، قد أفادت بأن عودة مواطني السعودية إلى إيران عقب حظر استمر 7 سنوات ومع إعادة فتح سفارتي البلدين، صارت قطعية، وقالت أن طهران ألغت حظر سفر مواطني السعودية إليها، بعد شهر ونيف على اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما.