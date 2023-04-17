نتنياهو للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام: "نريد تطبيع علاقاتنا مع السعودية، خطوة عملاقة نحو إنهاء الصراع"

"نحن نرى (التطبيع) خطوة عملاقة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، يمكن أن يكون لهذه الاتفاقية عواقب وخيمة، وعواقب تاريخية لكل من إسرائيل والسعودية والمنطقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، اليوم الاثنين، خلال اجتماع في مكتب رئيس الوزراء في القدس، إن إسرائيل تريد "التطبيع العلاقات واقامة السلام مع السعودية" وتابع"نحن نرى (التطبيع) خطوة عملاقة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، يمكن أن يكون لهذه الاتفاقية عواقب وخيمة، وعواقب تاريخية لكل من إسرائيل والسعودية والمنطقة، ومن الواضح أننا نرحب بمشاركة الرئيس بايدن الأمريكية والطرفين في الاجتماع".

ومن جهته، قال لأمريكي ليندسي غراهام، مشيرا إلى السعودية، إنه يريد "تحسين العلاقات بين البلدين، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بطريقة تبعث على الاطمئنان لأصدقائنا الإسرائيليين" وتابع "أريد مساعدة الرئيس بايدن، أخبرت ولي العهد أن أفضل وقت لتحسين علاقتنا هو الآن، وأن الرئيس بايدن مهتم جدًا بتطبيع العلاقات مع السعودية، في المقابل، اعتراف السعودية بدولة إسرائيل" وقال "أعتقد أن الحزب الجمهوري ككل سيكون سعيدًا للعمل مع الرئيس بايدن لتحريك العلاقات الأمريكية السعودية، سوف يتطلب الأمر الكثير من الجهد، لكن الأمر يستحق المحاولة ".