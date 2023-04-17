خلال مراسم إحياء المحرقة: الرئيس الإسرائيلي يدعو الإسرائيليين الى ترك الخلافات جانبا

احياء ذكرى المحرقة يجري بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

تطرق الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال كلمته بمناسبة إحياء ذكرى المحرقة النازية الى الخلافات على خلفية "الثورة القضائية" متوجها الى المواطنين بطلب "ترك الخلافات جانبا" وقال :"هذا العام ليس عاديا، يوم الذكرى هذا هو غير عادي" وأضاف :"هذا العام المشاعر مثقلة، الأكتاف منهكة، وتشير الى ثقل الخلافات التي تخيم علينا. أنا أتوجه اليكم- مواطنات ومواطني إسرائيل، بصلاة صادقة، نتوحد جميعا كما دائما- بالشراكة والحداد والذكرى".

تحيي إسرائيل اليوم وغدا ذكرى يوم المحرقة في مراسم ونشاطات في كافة أنحاء البلاد، وانطلقت المراسم الرئيسية مساء اليوم في متحف المحرقة "ياد فاشيم" في مدينة القدس، وسيتم خلالها إضاءة ستة شموع من قبل ستة ناجين من المحرقة الباقين الى اليوم والذين يبلغ عددهم حاليا في إسرائيل 147 ألفا، كما ستنطلق صباح غد الصفارات في أنحاء إسرائيل للوقوف دقيقة صمت احتراما للذكرى وضحايا المحرقة الذي بلغ عددهم أكثر من ستة ملايين.

هذا العام سيتم لأول مرة إحياء ذكرى مرور 80 عاما على انتفاضة غيتو وارسو، ولأول مرة سيتم إضاءة شمو ع للذكرى في خيمة "يزكور" في موقع المؤسسة. وسيتم دعوة الجمهور المشارك في المراسم الرئيسية ابتداء من الساعة الـ17:30 لاضاءة شموع ذكرى تحمل أسماء الضحايا قبل دخولهم الى المراسم. وغدا سيشارك الجمهور الواسع بإضاءه شموع تحمل أسماء ضحايا من المحرقة في ساحة "ياد فاشيم" الرئيسية ما بين الساعات 11:00 حتى 16:30.

ويمكن للجمهور الواسع الاطلاع على كتاب الأسماء الجديد في الموقع والذي يضم 4.8 مليون اسم لضحايا المحرقة، جمعتها المؤسسة من بداية تأسيسها.

بالمقابل للمراسم الرسمية بحضور الرئيس الإسرائيلي ورئيس الحكومة، تقام الليلة مراسم إحياء للذكرى أخرى بأنحاء متفرقة أخرى في أنحاء إسرائيل.

في المقابل تبدأ الساعة الـ14:00 اليوم مسيرة الحياة في بولندا بمشاركة 10 آلاف شخص وتسير من معسكر الابادة اوشفتز الى معسكر بيركناو بمشاركة وفود من 25 دولة.

وستختتم فعاليات مراسم إحياء المحرقة الساعة الـ20:00 في تجمع في كيبوتس "محاربو الغيتوهات" بمناسبة انتفاضة "غيتو وارسو" وبحضور رئيسة المحكمة العليا استر حايوت وقائد المنطقة الشمالية الجنرال اوري جوردين.