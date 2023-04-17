بسبب المخاوف من التصعيد: الجيش يسرع عملية تحصين الطرقات وطرق الوصول للبلدات في جنوب إسرائيل

يأتي هذا في ظل المخاوف من وقوع تصعيد جنوب إسرائيل

يعمل الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة على تحصين وحماية الشوارع وطرق الوصول الى البلدات والمواقع العسكرية في جنوب إسرائيل، جراء مخاوف من وقوع هجوم من قطاع غزة. الأشغال الهندسية لقيادة الجنوب تشمل نصب جدران واقية عند مداخل البلدات الواقعة بالقرب من السياج الحدودي، نصب جدران اسمنتية عند مداخل المواقع العسكرية، وحجم كبير من السدود الترابية- أيضا في المناطق التي يفترض أن تتركز فيها القوات بسيناريو عملية أو حرب في القطاع.

ونقل موقع "والا" أنه بموجب تقديرات لضباط من فرقة غزة، في حال وقوع تصعيد ستسعى خلايا مسلحة "بتعقب" مركبات، جنود ومواطنين إسرائيليين على طول الحدود، قبل أن يبدأ الجيش الإسرائيلي إبعادهم عن الحدود أو إغلاق شوارع.

وأضاف الضباط من الميدان أن "الأنشطة الهندسية بدأت بعد عملية ’حارس الأسوار’ـ وتوسعت بعد عملية ’طلوع الفجر’، لكن خلال الشهر الأخير تم إضافة المزيد من السدود الترابية، وإعادة تنظيم المنطقة، وحماية المداخل" وبجسبهم "لأننا نفهم أن المنطقة يمكن أن تتدهور الى عملية واسعة" خلال الفترة القريبة.