الضفة الغربية: إصابة في هجوم طعن وتحييد المنفذة

أصيب شخص في الستينيات من عمره بجروح متوسطة في هجوم طعن، وتحييد المنفذة، وتم نقلهما إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.

أصيب شخص في الستينيات من عمره بجروح متوسطة في هجوم طعن، مساء اليوم الإثنين، في مفرق غوش عتصيون في الضفة الغربية، وتحييد المنفذة من طرف قوات الجيش الإسرائيلي، وتم نقلهما إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.

يأتي الهجوم في أعقاب العمليات العدائية الأخيرة في الضفة الغربية والمدن الإسرائيلية، وتزايدت التوترات خلال شهر رمضان المبارك.