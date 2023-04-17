نجل شاه ايران لـ I24NEWS: "من واجبي تكريم ضحايا المحرقة"

وكان رضا بهلوي أعلن أمس عن نيته الحضور الى اسرائيل للمشاركة في مراسم إحياء المحرقة النازية

شارك رضا بهلوي نجل الشاه الايراني السابق محمد رضا بهلوي في مراسم إحياء المحرقة النازية في متحف المحرقة ياد فاشيم بمدينة القدس بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعلى هامش الحدث اجتمع بهلوي مع رئيس الحكومة نتنياهو بحضور وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل.

وقال بهلوي خلال حديثه مع i24NEWS أن "النظام الايراني لا يمثل الشعب الايراني" ولأن طهران لا تعترف بالمحرقة يشعر أنه من واجبه إظهار دعمه لإسرائيل نيابة عن أمته التي يبلغ عمرها 2500 عام- علاقات طويلة ممتدة مع الشعب اليهودي.

وـأضاف بهلوي في حديثه الى i24NEWS :"إنها علاقة توراتية بين بلدينا ممتدة على مدار قرون ، واليوم عندما يكون لدينا نظام ينكر وقوع المحرقة، من واجبي أن أكون هنا لأمثل زملائي في بلدي، لتكريم ضحايا هذه المحرقة وحتى أعبر عن احترامي لهذه الأمة وشعبها".

Erik Marmor/Flash90 رضا بهلوي نجل الشاه الايراني مع وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملئيل وشارك بهلوي في مراسم أقيمت في متحف ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة في القدس ، حيث تحتفي إسرائيل بيوم ذكرى المحرقة. 17 أبريل 2023.

بهلوي هو الابن الأكبر للشاه الإيراني محمد رضا بهلوي ، الذي تم إرساله إلى المنفى بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال بهلوي في تغريديته أمس قبل قدومه الى اسرائيل إنه يسافر:"إلى إسرائيل لإيصال رسالة صداقة من الشعب الإيراني ، ومشاركة خبراء المياه الإسرائيليين في سبل معالجة إساءة استخدام النظام للموارد الطبيعية لإيران وتقديم الاحترام لضحايا الهولوكوست في يوم المحرقة".

وأضاف :"أريد أن يعرف شعب إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية لا تمثل الشعب الإيراني. يمكن إحياء الرابطة القديمة بين شعبينا لصالح كلا الشعبين. سأذهب إلى إسرائيل لألعب دوري في البناء نحو ذلك المستقبل الأكثر إشراقًا".

وكانت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملئيل أعلنت أمس أنها ستستقبل ولي العهد الايراني ونجل الشاه رضا بهلوي، وذكرت في البيان أن هدف الزيارة هو خلق جسر بين إسرائيل والشعب الايراني والتعبير عن المعارضة المشتركة للنظام الايراني.

وذكر البيان أن الزيارة تهدف الى "التعبير عن التضامن مع مواطني إسرائيل على ضوء الهجمات الأخيرة، وتجديد العلاقة بين الشعبين وبناء علاقات اقتصادية مع التركيز على تقنيات المياه".