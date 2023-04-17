إسرائيل تطالب الصين بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

أعرب كوهين تشين قانغ عن الخطر الذي يراه في برنامج إيران النووي، وهو خوف تشاركه فيه العديد من دول المنطقة، بما في ذلك الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع طهران،

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نظيره الصيني تشين قانغ، اليوم الاثنين، بالضغط على إيران لمنعها من الحصول على الأسلحة النووية، كما ناقش الطرفان أهمية الحفاظ على الهدوء في الحرم القدسي الشريف، خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأعرب كوهين تشين قانغ عن الخطر الذي يراه في برنامج إيران النووي، وهو خوف تشاركه فيه العديد من دول المنطقة، بما في ذلك الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع طهران، ويجب على المجتمع الدولي التحرك دون تأخير لمنع إيران من القيام بذلك، وقال إيلي كوهين في بيان إن "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لمنع مثل هذا الأمر"

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية أن "إيران بؤرة عدم استقرار وأنشطتها الإقليمية تلحق الضرر بالشرق الأوسط بأسره: وتابع "أينما كانت إيران تجلب معها العنف والإرهاب والفقر والبؤس" واتفق الطرفان الصيني والإسرائيلي على مواصلة الحوار والتشاور.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ، قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ إنه قلق للغاية بشأن التوترات المتزايدة بين إسرائيل والفلسطينيين ودعا الجانبين إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.وأضاف الوزير أنه اتصل بنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني لبحث الوضع الراهن في المنطقة، وأشار أيضا إلى أن الصين مستعدة "للعب دور بناء" في تعزيز السلام ، وفقا لبيان الوزارة.

في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان الجاري، وسط اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين الذين تحصنوا داخل المسجد الأقصى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الصين تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"وأضافت: "ندعو جميع الأطراف، إسرائيل على وجه الخصوص، إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس والوقف الفوري لكل الأقوال والأفعال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر".

وفي السياق أعلنت الدبلوماسية الإيرانية، اليوم الاثنين أن طهران تأمل في إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية لدى السعودية بحلول 9 مايو/ايار الوشيك، مشيرة إلى أن البلدين ستتبادلان الزيارات، بما في ذلك الزيارات رفيعة المستوى، وذلك في إطار جهود البلدين لاستعادة العلاقات الثنائية بصورة كاملة، وبموجب اتفاقياتهما لتوسيع التعاون.