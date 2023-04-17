في رسالة لإسرائيل: قائد الجيش الايراني يشيد بالتقدم "المذهل" الذي أحرزه حزب الله

تأتي تصريحات اللواء باقري على خلفية تقرير ان قائد فيلق قدس بدأ تجنيد حلفاء بالشرق الاوسط ضد إسرائيل

صرح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري :"نشكر الله على التقدم المذهل الذي أحرزه حزب الله بالمجالات الدفاعية المختلفة وبامتلاك التقنيات المتطورة في البر، الجو والبحر". وأضاف باقري وفقا لوكالة "تسنيم" أن :"تنظيم حزب الله سلط الضوء على الردع، الأمن والثقة والفخر للبلاد، وجعل الأعداء يشهدون قوة رائعة للعالم الإسلامي".

تصريحات الجنرال الايراني تأتي على خلفية تقرير "وول ستريت جورنال" أن قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الايراني اسماعيل قآني، بدأ تجنيد حلفاء بأنحاء الشرق الأوسط بهدف إطلاق موجه جديدة من الهجمات على أهداف إسرائيلية.

وذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل للصحيفة الأمريكية أن قآني أجرى خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاجتماعات الشرية مع "قادة جماعات مسلحة" في أنحاء المنطقة بما يشمل الجماعات التي تقاتل في سوريا والعراق.وفي بداية شهر رمضان، أجرى قآني اجتماعات في سوريا مع رؤساء منظمات مسلحة فلسطينية بهدف مناقشة هجمات منسقة ممكنه ضد إسرائيل. قائد فيلق قدس قال إن ايران حصلت على معلومات لبرامج إسرائيلية ضد شخصيات في حماس والجهاد الاسلامي في سوريا ولبنان.

وذكر التقرير أن قآني حثهم على العمل بسرعة وقال إن ايران ستزود الأدوات المطلوبة لتنفيذ الهجمات لردع إسرائيل لتنفيذ هجمات. في 3 أبريل/نيسان ، هبط مستشارو الحرس الثوري في بيروت للتخطيط لشن هجوم على إسرائيل. وقال قآني إنه من المهم مهاجمة أهداف إسرائيلية ردا على الهجمات المنسوبة لإسرائيل في سوريا. كما كان المسؤولون الأمريكيون في حالة تأهب في الأيام التي تلت اجتماعات قآني، بعد الحصول على معلومات استخبارية تفيد بأن إيران مستعدة لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في الشرق الأوسط.