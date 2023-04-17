إسبانيا: رسم كتابات معادية للسامية ولإسرائيل على أكبر كنيس يهودي في برشلونة

أشارت الكتابات إلى أن"إسرائيل دولة قاتلة تسرق الأرض وتهدم منازل الأبرياء" وأن "النخب القاتلة هي التي تدعم إسرائيل"

تعرض الكنيس اليهودي الكبير في برشلونة بإسبانيا للتخريب، اليوم الاثنين، عشية ذكرى المحرقة، حيث قام ملثمون برسم كتابات باللغة الكاتالونية معادية للسامية على واجهة الكنيس، يتهمون فيها إسرائيل بـ "الإبادة الجماعية للفلسطينيين وإعدام الفصل العنصري" وأشارت الكتابات إلى أن"إسرائيل دولة قاتلة تسرق الأرض وتهدم منازل الأبرياء" وأن "النخب القاتلة هي التي تدعم إسرائيل".

ورد رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا الحاخام بنحاس غولدشميت على فعل التخريب وحذر من أن "مصير الجالية اليهودية في برشلونة يتأثر بما يحدث في إسرائيل". وقال إن "هذه الأعمال هي استمرار مباشر لقرار بلدية برشلونة بقطع العلاقات مع إسرائيل واتهامها بالفصل العنصري والإبادة الجماعية للفلسطينيين"، واستنكر"القرار غير المسؤول الذي اتخذه رئيس بلدية برشلونة بقطع العلاقات من جانب واحد مع الدولة إسرائيل التي عرضت الجالية اليهودية في المدينة لخطر حقيقي".

ومن جهتها قالت الجالية اليهودية في برشلونة في بيان"نعرب عن قلقنا العميق بسبب ثلاثة قرارات سياسية في العام الماضي في كاتالونيا (الموافقة على إعلان في البرلمان يعلن إسرائيل دولة فصل عنصري، وإلغاء افتتاح وفد من الحكومة الكتالونية في إسرائيل ، وانتهاك اتفاقية المدينتين. بين برشلونة وتل أبيب وغزة) لخلق أرض خصبة لمعاداة السامية المقنعة والمتنامية. ندعو القوى السياسية المسؤولة عن هذه القرارات إلى إدراك عواقبها. وسنواصل المطالبة بالاحترام والالتزام ".

ويعتبر كنيس رامبام هو أول كنيس يهودي تم افتتاحه في إسبانيا منذ أحداث محاكم التفتيش في عام 1492، والتي تم افتتاحها في برشلونة بسبب تسامح المدينة حتى الآن.

وكان رئيس بلدية برشلونة، أدا كولاو، قد عقد في فبراير/شباط المنصرم، مؤتمرا صحفيا مع ممثلين مؤيدين للفلسطينيين، تم خلاله الإعلان عن أن عاصمة كاتالونيا ستقطع علاقاتها مع دولة إسرائيل. بسبب "سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين ".