وبحسب تقرير شاركت الوحدات الخاصة- اليمام بفرض الاجراءات الامنية في الحرم القدسي

أحيا 280 الف مصل ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من رمضان) في رحاب المسجد الأقصى،وذلك بحسب ما أفادت به دائرة الأوقاف الاسلامية والتي قالت إن 280 الف توافدوا الى الحرم القدسي لأداء صلاة العشاء والتراويح .

وأجريت الصلوات وسط إجراءات أمنية مشددة ،وذكر موقع "واينت" أن قوات من الوحدات الخاصة- اليمام والمعتادة على المشاركة بإحباط عمليات بمناطق الضفة الغربية وإسرائيل شاركت بفرض الاجراءات الأمنية في الحرم القدسي مع رجال الشرطة الآخرين، جاء ذلك على ضوء التوتر الأمني خلال الفترة الأخيرة وستقوم هذه العناصر بأداء مهامها على المستوى المرئي والسري.

وفي إطار الاستعدادات لليلة القدر نشر الآلاف من عناصر الشرطة في الطرق المؤدية الى البلدة القديمة استعدادا لوصول الأعداد الكبيرة من المصلين التي جاءت من مدينة القدس والضفة الغربية والمواطنين العرب من داخل إسرائيل.

HAZEM BADER / AFP احياء ليلة القدر في الحرم القدسي 17 نيسان 2023