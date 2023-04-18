جو بايدن: الأمريكيون "حزينون" على مقتل 6 ملايين يهودي في الهولوكوست

جو بايدن "نحزن على 6 ملايين يهودي وملايين الأرواح البريئة الأخرى التي فقدت خلال واحد من أحلك فصول التاريخ"

أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكرى ضحايا المحرقة (الهولوكوست)، أمس الإثنين، وكتب بايدن على تويتر"نحزن على 6 ملايين يهودي وملايين الأرواح البريئة الأخرى التي فقدت خلال واحد من أحلك فصول التاريخ" واضاف "لا يمكننا أن نتخلص من الماضي، لكن يمكننا الالتزام ببناء مستقبل حيث نتمسك بقيم العدل والمساواة والتنوع".

وأحيت إسرائيل، أمس الإثنين، وتحيي اليوم ذكرى يوم المحرقة في مراسم ونشاطات في كافة أنحاء البلاد، وانطلقت المراسم الرئيسية مساء اليوم في متحف المحرقة "ياد فاشيم" في مدينة القدس، وسيتم خلالها إضاءة ستة شموع من قبل ستة ناجين من المحرقة الباقين الى اليوم والذين يبلغ عددهم حاليا في إسرائيل 147 ألفا، كما ستنطلق صباح غد الصفارات في أنحاء إسرائيل للوقوف دقيقة صمت احتراما للذكرى وضحايا المحرقة الذي بلغ عددهم أكثر من ستة ملايين.

وتطرق الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال كلمته بمناسبة إحياء ذكرى المحرقة النازية الى الخلافات على خلفية "الثورة القضائية" متوجها الى المواطنين بطلب "ترك الخلافات جانبا" وقال :"هذا العام ليس عاديا، يوم الذكرى هذا هو غير عادي" وأضاف :"هذا العام المشاعر مثقلة، الأكتاف منهكة، وتشير الى ثقل الخلافات التي تخيم علينا. أنا أتوجه اليكم- مواطنات ومواطني إسرائيل، بصلاة صادقة، نتوحد جميعا كما دائما- بالشراكة والحداد والذكرى".

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من جانبه قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بكلمته إن "المطالبات لتدميرنا لا تنتهي واليوم تأتي من نظام الإرهاب في طهران، دولة اليهود يجب أن تضمن أنه سيكون بإمكانها امتلاك القوة للدفاع عن نفسها من الأعداء. انتصار الماضي، لا يضمن انتصار المستقبل، لذلك نحن نحارب الاتفاق النووي". وأضاف نتنياهو :"في غيتو وارسو وقف المتمردون أمام النازيين، روحهم كانت قوية، لكن فجوة ايديلوجية بينهم حالت دون توحدهم. قصتهم تجبرنا الى تبني مرسوم الأجيال، الوحدة الداخلية، فقط هكذا ننتصر على الذين ينتفضون ضدنا كل حياتنا".

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وشارك رضا بهلوي نجل الشاه الايراني السابق محمد رضا بهلوي في مراسم إحياء المحرقة النازية في متحف المحرقة ياد فاشيم بمدينة القدس بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعلى هامش الحدث اجتمع بهلوي مع رئيس الحكومة نتنياهو بحضور وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل.

وقال بهلوي خلال حديثه مع i24NEWS أن "النظام الايراني لا يمثل الشعب الايراني" ولأن طهران لا تعترف بالمحرقة يشعر أنه من واجبه إظهار دعمه لإسرائيل نيابة عن أمته التي يبلغ عمرها 2500 عام- علاقات طويلة ممتدة مع الشعب اليهودي.