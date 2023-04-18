تقدم الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ الإسعافات الأولية في موقع شهد عملية طعن على خلفية قومية بالقرب من قبر شمعون هتصديق في القدس، صباح اليوم الثلاثاء.

تقدم الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ الإسعافات الأولية في موقع شهد عملية إطلاق نار على خلفية قومية بالقرب من قبر شمعون هتصديق في القدس، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات فإن الشخصين يهوديان متدينان حريديان.

ويقول بيان رسمي عن الشرطة في القدس إنه وردت أنباء قبل وقت قصير عن إطلاق نار على سيارة في منطقة حي شمعون هاتصاديك في القدس.

ونتيجة لذلك، أصيب اثنان من ركاب السيارة بجروح متوسطة (وفقًا لمسؤولين طبيين) وتم نقلهما لمزيد من العلاج الطبي.

وتقوم قوات الشرطة والعديد من مقاتلي حرس الحدود في الموقع بعمليات بحث عن المشتبه به الذي فر من المكان.

يتبع...