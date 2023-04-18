إسرائيل: انطلاق صافرات الإنذار بتمام العاشرة من صباح الثلاثاء إحياء ليوم ذكرى المحرقة النازية

يُكرّس يوم الكارثة هذا العام لـ "المقاومة اليهودية خلال الهولوكوست" ويستمر حتى الثلاثاء الذي يصادف انطلاق تمرّد غيتو وارسو

انطلقت صافرات الإنذار في كافة انحاء إسرائيل، بتمام الساعة العاشرة من اليوم الثلاثاء لإعلان وقفة حداد عامة تضامنا مع ضحايا المحرقة اليهودية الذين قضوا بأبشع الطرق إبان الفترة النازية في أوروبا. ويُكرّس يوم الكارثة (هشوئا)، كما يطلق عليه بالعبرية، هذا العام لـ "المقاومة اليهودية خلال الهولوكوست". ويستمر يوم إحياء الذكرى حتى الثلاثاء، الذي يصادف اليوم الذي انطلق فيه تمرّد غيتو وارسو.

AP Photo/Sebastian Scheiner إسرائيليون يقفون بجوار سياراتهم بينما تمثل صفارات الإنذار لحظة صمت على مستوى البلاد إحياء لذكرى 6 ملايين يهودي من ضحايا الهولوكوست ، في تل أبيب ، إسرائيل.

كما أقام متحف إسرائيل الوطني لذكرى الهولوكوست والمتحف ياد فاشيم مساء الإثنين مراسم بمناسبة اليوم السنوي لإحياء ذكرى شهداء وأبطال المحرقة/الهولوكوست التي تعرض لها اليهود في الفترة النازية من تاريخ أوروبا. أقيم حفل الافتتاح في ساحة غيتو وارسو في ياد فاشيم على "جبل الذكرى" في القدس حيث ألقى كلمة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاك هرتسوغ في حضور لافت لرضا بهلوي، نجل آخر شاه في إيران.

AP Photo/Ariel Schalit يقف الناس صامتين بينما تسمع صفارات الإنذار لمدة دقيقتين إحياء لذكرى 6 ملايين يهودي من ضحايا الهولوكوست على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في تل أبيب ، إسرائيل.

خاطب هرتسوغ الحضور داعياً إلى الوحدة داخل المجتمع اليهودي والتذكّر باستمرار أهوال "الوحش النازي". كما قال الرئيس إنه حتى وسط أقوى الخلافات حول القضايا السياسية أو الدينية، يجب على الإسرائيليين أن يترفعوا عن مقارنة خصومهم بالنازيين.

وجاء في خطاب هرتسوغ "يوم الذكرى هذا لا مثيل له. هذا العام، المشاعر حزينة والأكتاف منحنية دلالة على حجم عبء الخلاف الذي يثقل كاهلنا. أناشدكم، مواطني إسرائيل، عبر دعاء بسيط: دعونا "نترفع خلال هذه الأيام المقدسة التي تبدأ الليلة وتنتهي في عيد الاستقلال فوق كل خلاف، دعونا نجتمع جميعا، كالعادة في شراكة، في حزن، في ذكرى".

Erik Marmor/Flash90 رضا بهلوي، نجل آخر شاه إيراني، يحضر حفلا أقيم في متحف ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة في القدس ، في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل باليوم السنوي لإحياء ذكرى المحرقة.

ثم اعتلى نتنياهو المنصة وأشاد بالناجين من المحرقة الذين "اختاروا النور" كما أشاد بالنصر اليهودي الذي أدى إلى قيام دولة "حرة وديمقراطية"، الدولة اليهودية. كما قال رئيس الوزراء إن الدعوات لتدمير الشعب اليهودي لم تنته بالهولوكوست. وأضاف أنها "الآن تأتي من نظام الرعب في طهران".

قال نتنياهو: "لهذا السبب نحارب أي اتفاق نووي [إيراني]".

Erik Marmor/Flash90 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مراسم أقيمت في متحف ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في القدس ، في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل باليوم السنوي لإحياء ذكرى المحرقة.

ستة من الناجين من الهولوكوست - توفا غوتشتاين وبن تسيون رايش وجوديث سولبيرغ وروبرت بونفيل وإيفيم غيملشتين ومالكا ريندل - شاركوا قصصهم وأشعلوا المشاعل التذكارية. بذلك، هم أحيوا ذكرى ستة ملايين يهودي قُتلوا على يد النازيين.

يعيش 15.3 مليون يهودي حول العالم، سبعة ملايين منهم في إسرائيل، أي ما يعادل 46٪. وتقيم ثاني أكبر جالية خارج إسرائيل في الولايات المتحدة بستة ملايين يهودي، وفق احصائيات عام 2022.

وقال تقرير صدر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي "عشية يوم ذكرى المحرقة والبطولة 2023، يعيش بيننا في إسرائيل 147.199 ناج من الهولوكوست وضحايا الأعمال المعادية للسامية التي ارتكبت خلال الهولوكوست".

قبل الحرب العالمية الثانية، بلغ عدد السكان اليهود في العالم 16.6 مليون نسمة منهم 449 ألفًا فقط عاشوا في إسرائيل.

هذا وأحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكرى ضحايا المحرقة (الهولوكوست)، أمس الإثنين، وكتب بايدن على تويتر"نحزن على 6 ملايين يهودي وملايين الأرواح البريئة الأخرى التي فقدت خلال أحد أحلك فصول التاريخ" واضاف "لا يمكننا أن نتخلص من الماضي، لكن يمكننا الالتزام ببناء مستقبل حيث نتمسك بقيم العدل والمساواة والتنوع".