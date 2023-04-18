وزير الخارجية السعودي يزور دمشق الثلاثاء لأول مرة منذ بدء النزاع

دعت وزارة الإعلام الصحافيين إلى تغطية وصول وزير الخارجية السعودي إلى مطار دمشق الدولي التي تأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية

من المقرر أن يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الثلاثاء إلى دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً، ، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام السورية.

ودعت الوزارة الصحافيين إلى تغطية وصول وزير الخارجية السعودي إلى مطار دمشق الدولي التي تأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية وبعد اجتماع شاركت فيه دول عربية لبحث عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وكانت المملكة الأردنية قد اقترحت تشكيل مجموعة عربية مشتركة تتعامل مع الحكومة السورية مباشرة بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع وأشار مسؤول أردني إلى أن "خارطة الطريق التفصيلية تتناول جميع القضايا الرئيسية... وحل الأزمة حتى تتمكن سوريا من استعادة دورها في المنطقة والانضمام مجددا إلى جامعة الدول العربية".

الأربعاء الماضي، استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وزير الخارجية السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في محافظة جدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورحب نائب وزير الخارجية بالمقداد الذي يزور المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

يُذكر أن المقداد أتم زيارات مكوكية عرج من خلالها على عواصم عربية عدة في انعطافة تاريخية ملموسة في العلاقات بين البلد الذي ما زال ينوء تحت تداعيات حرب أهلية زادتها تعقيدا انخراط عناصر خارجية في هذه الحرب المدمرة وبين الدول العربية التي استاءت من مشاهد الدمار ولجوء الشعب السوري. أمس الإثنين، زار المقداد تونس بدعوة رسمية من نظيره التونسي، ووفقا للبيان فإن الزيارة تأتي في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير تونس لدى الجمهورية العربية السورية وقرار الأخيرة إعادة فتح السفارة لاسورية بتونس وتعيين سفير على رأسها". وقبل ذلك (السبت) وصل المقداد إلى الجزائر في زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام، في إطار جولته التي تشمل العراق أيضا.

الثلاثاء توجه إلى السعودية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة رسمية من ملك السعودية، يرافقه كل من حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

يشار إلى أن السعودية قررت ترميم علاقاتها مع إيران في إطار عملية تصالحية رعتها الصين التي تحاول الاضطلاع بدور مركزي في الشرق الأوسط في منافسة واضحة للدور الأمريكي. وتبذل السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان في الفترة الأخيرة مساع لتغيير ملامح بلاده نحو الانفتاح أكثر على العالم وسط محاولات لإعادة ترتيب جيوسياسية تسهم في ضمان موضعة بلاده على رأس القوى الإقليمية في المنطقة.