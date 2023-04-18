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الإمارات وقطر ستستعيدان العلاقات الدبلوماسية الكاملة منتصف حزيران القادم

i24news

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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الدوحة في قطر.
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via APأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الدوحة في قطر.

مصدر لرويترز "في الوقت الحالي، يجري تنشيط العلاقات الدبلوماسية بما يشمل إعادة فتح سفارتي البلدين"

كشف مسؤولان خليجيان عن توقعات باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وقطر مرورا بفتح السفارت واستقدام السفراء بحلول منتصف حزيران/يونيو القادم، أي بعد عامين من قرار المصالحة الذي أنهى مقاطعة الدوحة من قبل دول عربية هي مصر والسعودية والبحرين والإمارات.

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ويفيد موقع العرب أن المقاطعة بدأت في حزيران 2017 ودامت ثلاث سنوات ونصف السنة وانتهت في كانون الثاني/ يناير 2021. 

واتهمت الدول المقاطعة قطر بدعم التطرف لاحتوائها جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الدول الأربعة منظمة إرهابية، فضلا عن احتفاظ البحرين بعلاقاتها الاقتصادية مع إيران، التي تشترك معها قطر في أكبر حقل للغاز الطبيعي لديها.

وقال مسؤول إماراتي في بيان ردا على سؤال من رويترز "في الوقت الحالي، يجري تنشيط العلاقات الدبلوماسية بما يشمل إعادة فتح سفارتي البلدين".

وتوقع مسؤول خليجي إعادة فتح السفارتين وتعيين سفيرين جديدين بحلول منتصف حزيران/يونيو.

تشهد المنطقة العربية والخليجية تحديدا تحركات دبلوماسية غير مسبوقة نزعت عنها عبء خصومات الماضي، قبل أسبوع أعلنت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين بحثت الخلافات بين البلدين أبرزها الحدود البحرية، وعلى محور السعودية-إيران حيث أعلنت الدولتان عن استعادة العلاقات الدبلوماسية تتويجا لمساع صينية دفعت الطرفين الى مصالحة تاريخية، ناهيك عن مصالحات تاريخية أخرى أبرزها استئناف العلاقات مع سوريا التي نبذت من الجامعة العربية منذ أكثر من عقد. كما عرفت العلاقات مع اليمن انفراجة طال انتظارها وتبادل الطرفان السعودي واليمني الأسرى في توقيت رمزي مستلهم من قيم شهر الصوم وعيد الفطر.

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